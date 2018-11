El dólar cerró, este jueves, en $36,53 y se acercó al límite inferior de la franja de flotación aplicada por el Banco Central que, además, volvió a bajar la tasa de Leliq en su mínimo desde que se lanzaron el 1 de octubre pasado.Así, en el promedio para la venta en los principales bancos del mercado el dólar minorista quedó en $ 36,53, mientras que en el Banco Nación la divisa retornó a valores de $36,40.Por su parte el dólar mayorista volvió a caer 17 centavos y cerró en $35,50 a sólo 20 centavos del límite inferior de la franja de no intervención pautada desde noviembre por el BCRA.Cuando la entidad lanzó el nuevo esquema monetario fijó la banda de flotación en niveles de entre 34 y 44 pesos. De pasar el límite superior la entidad saldría a vender divisas para contener el precio del dólar, de suceder lo contrario el organismo saldría a comprar dólares.Este jueves, con la actualización diaria de una tasa mensual fijada en el 3% la franja de flotación tiene un límite inferior de $35,30. Es decir que el dólar mayorista quedó a escasos 20 centavos de cruzar la barrera inferior.En cuanto ello ocurra, la entidad anunció que tiene la potestad de salir a comprar divisas las cuales pasarán a integrar parte de las reservas internacionales del BCRA.Además, el Banco Central realizó esta jornada una nueva adjudicación de Letras de Liquidez a siete días de plazo Licitación (leliqs) por un monto de $176.610 millones a una tasa promedio 67.13% "cuyo efecto monetario implicó absorción de $592 millones", indicó el economistaEl volumen operado de dólares en el segmento de contado alcanzó los US$ 606,5 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 40 millones.En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 644 millones, de los cuales más del 50 % se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,95 y $ 38,33 respectivamente. Los futuros del Rofex mostraron bajas promedio de más más de $ 0,20 acompañando la recuperación del peso, que volvió a apreciarse.