El dólar marcó este jueves un nuevo récord histórico, al trepar 20 centavos y cerrar en $ 18,22 para la venta a nivel minorista y con este incremento en la cotización, en lo que va del diciembre el rendimiento de la divisa estadounidense es mayor que el de la Lebac.



Desde el último día hábil de noviembre a la fecha el dólar minorista subió 3,23% y en el mercado mayorista 3,62%. De esta forma, los inversores más tradicionales que apostaron al dólar le ganaron a la tasa de Lebac, que se ubica en el 28,75% anual para el tramo más corto, lo que da un rendimiento mensual de 2,39%.



La demanda por cobertura de fin de año se extiende día a día y junto a cierto ruido político fueron las razones que para los operadores de la plaza justificaron esta suba.



En diciembre se produce un efecto estacional que impulsa al dólar a la suba: demanda de empresas por cierres anuales, cobertura de inversores que se van de vacaciones y prefieren la tranquilidad de una moneda dura, aguinaldos que van al dólar, demanda de dólares por parte de argentinos que viajan al exterior, entre los más frecuentes.



Como hecho puntual, en la plaza destacan la cantidad de ofertas que fueron rechazadas este miércoles en la licitación de Letras de Hacienda. Los analistas destacan que este excedente pudo hoy presionar a la demanda de dólares.



Así en el mercado minorista el dólar cerró hoy en $17,75 para la compra y $ 18,22 para la venta alcanzando el máximo de $18,32 para la venta al público en el Banco Itaú y un mínimo de $ 18,07 para la venta electrónica del Banco Nación y $ 18,10 en el dólar billete.



Otro dato significativo del mercado de cambios, fue que el dólar blue o informal cerró a $ 18,22 y quedó apenas a un centavo de diferencia por sobre el valor del promedio del dólar minorista, eliminando casi en su totalidad la brecha que llegó a ubicarse en torno a los 20 centavos.



Por su parte en el segmento mayorista, el dólar subió 19 centavos respecto de este jueves y terminó en $ 17,85 para la compra y $ 17,95 para la venta.



"Subió ante la escasa oferta de la divisa y la demanda de los bancos, empresas e inversores", señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"Este comportamiento del recorrido de los precios del dólar se puede considerar como lógico si pensamos que estamos ante un cambio de escenario por fin de año, las compras de empresas para pagos de sus obligaciones al exterior, el giro de dividendos, el posicionamiento de dólares que efectúan los bancos ante la caída del valor de la moneda local, y la caída del rendimiento de las tasas en pesos, que también influyen en este contexto", subrayó Izzo.



"La rueda de este jueves tuvo importante volatilidad, con un dólar que tuvo mínimos en $ 17,80 y máximos en $ 17,98 por unidad", indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio quien detalló que esta "demanda por cobertura impulsó la suba diaria más importante desde el 25 septiembre pasado".



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 769,7 millones un 19% menos que ayer mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 27 millones.



Los futuros de dólar, en el mercado de Rofex, totalizaron un volumen de US$ 980 millones. El plazo más operado fue fin de mes a $ 18,03 y el más largo fue marzo a $ 19,04. Los plazos en todos sus vencimientos subieron más de diez centavos promedio.