El dólar cerró la semana con un valor de $ 38,30 promedio para la venta al público, 12 centavos por encima del valor del viernes pasado. En tanto que en el segmento mayorista, la divisa cerró en $ 37,17, 18 centavos debajo del final de ayer pero 14 centavos por encima del precio de hace una semana.



La baja de la divisa estadounidense en la plaza donde operan los grandes inversores se produjo con expectativa luego de que ayer el Comité de Política Monetaria del Banco Central anunciara que la entidad incrementará el monto de compras diarias a US$ 75 millones desde el límite de US$ 50 millones pautados anteriormente. Sin embargo, la entidad realizó este viernes una subasta única por US$ 50 millones, a un precio promedio de compra en $37,3034, siendo el máximo de $37,34.



En el mercado de tasas, las Leliq retrocedieron hoy 52,441% promedio acumulando 21 ruedas de bajas consecutivas.



El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$ 677,7 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.119 millones, de los cuales más del 50% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $38,36 y $39,57. Los precios mostraron bajas promedio de $0,20.