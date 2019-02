La demanda se reactivó este jueves en el mercado cambiario y el dólar cortó su racha de cinco pequeñas bajas consecutivas. Así, el tipo de cambio minorista volvió a superar los $40 y el mayorista se alejó del piso de la zona de no intervención.

De esta forma, la divisa estdounidense cerró febrero con un alza del 4,8%, luego de las bajas de diciembre y enero en el marco del programa de torniquete monetario con el FMI. Ese avance coincidió con una baja de 3,5 puntos en la tasa de Leliq a pesar del refuerzo al apretón que implementó el Banco Central a fin de mes, para contener un dólar que amagó con dispararse aún más la semana pasada.

De hecho, durante esta jornada la tasa terminó otra vez por encima del 50% y, pese a que colocó menos Leliq que las anunciadas, el BCRA logró sobrecumplir la meta mensual de base monetaria en poco más de $40.000 millones, como había anunciado la semana pasada. En la previa de la campaña electoral, el Gobierno apunta todos los cañones evitar una brusca devaluación.

En esta rueda, el billete minorista trepó 31 centavos a $40,13, según el promedio de los bancos de la city porteña que elabora el Central. Mientras que el dólar mayorista subió 33 centavos a $39,15.

"El cierre de mes potenció algo la demanda por cobertura e interrumpió una seguidilla de cinco bajas consecutivas del tipo de cambio mayorista", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Para el analista financiero Christian Buteler, fue un cierre de mes con mayor presión de la demanda, que se acentuó un poco más luego de la subasta de Leliq. En la licitación diaria de letras, el BCRA colocó menos pesos que los anunciados ($153.344 millones contra $165.000 millones), lo que generó una expansión mayor a la esperada: $32.800 millones.

La gran duda es si fueron los bancos los que demandaron menos Leliq que las ofertadas por la autoridad monetaria o si el BCRA decidió no tomar más pesos para no tener que convalidar una suba mayor de la tasa. Se trata de una información que la entidad no da a conocer.

Por la suba final de la moneda estadounidense, algunos analistas se inclinan por la primera opción. Con todo, el rendimiento de las Leliq volvió a subir: sumó 14 puntos básicos y terminó en 50,1%.