El dólar minorista cerró a $38,89 promedio, unos 60 centavos más que el cierre del viernes pasado.



En el Banco Nación la divisa estadounidense cerró en $38,70 mientras que el Galicia cerró con el precio más alto en $39,10.



Mientras que el mayorista, que en la semana acumuló alzas por 68 centavos, se mantuvo debajo de la zona de no intervención y finalizó en $37,85, en una jornada en la que el Banco Central ( BCRA) compró US$ 25 millones.



Hoy la banda de flotación operó entre un piso de $38,07 y un máximo de $49,27.



La cotización mayorista cerró a $37,65 para la compra y $37,85 para la venta, tres centavos arriba del final de ayer, y el minorista de referencia a $36,94 y $38,89, respectivamente.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó US$ 575,40 millones, sin operaciones en el segmento de futuros del MAE.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$496 millones, de los cuales más del 50 % se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,55 y $ 39,67. Los precios mostraron bajas en el entorno de los $ 0,20 para los plazos más cortos.