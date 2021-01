Tras dos de busqueda, este lunes hallaron el cuerpo de Gian Mazzuchelli en las aguas del canal Villanueva, en Villa La Ñata, zona de Tigre. El joven de 17 estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada cuando se lanzo desde una de las costas del barrio privado Santa Catalina, donde vivía.

La única allegada al joven que habló con los medios fue su ex novia, Victoria, quien cargó contra la seguridad del lugar: "“En el barrio de enfrente que está pegado (San Benito) había un guardia que estaba de turno y escuchó como Gian se cayó al agua. Nadie fue a ayudarlo, ni los del barrio Santa Catalina, ni los del barrio de enfrente. Pensó que era un ‘chorro’”.

Además, la joven apuntó que su ex fue caminando hasta el río. "No es una laguna artificial; es súper peligroso, no está cercado, vigilado", sostuvo.

La joven diálogo con en Canal TN el pasado fin de semana y desmintió las versiones que indicaban que Gian había ingresado al lugar para asistir a una fiesta: "Él vive ahí, comió con los papás; no fue a una fiesta como dicen, ni volvía de lo un amigo".

Lo mismo asguró el padre del joven, Franco Mazzuchelli, quien contó que la última vez que vio a su hijo había sido en horas de la noche del viernes, cuando cenaron en el domicilio familiar, en el lote N° 618.

Pasaron cuatro horas desde que Gian desapareció, hasta que comenzó la búsqueda. "Nadie hizo nada, porque guardias de otro barrio lo vieron y escucharon que se cayó al agua. No miraron las cámaras, nada. Entonces Gian o cualquiera que se hubiese caído, nadie se enteraba", indicó la joven.

En las últimas horas salieron a la luz videos de Mazzuchelli en los momento previos a tirarse al agua. Pero su ex pareja remarcó que existe una grabación del momento en el que se está tirando al río.

Víctoria reveló que también existe otra filmación, que no se conoce públicamente, en la que se vería el momento exacto en el que Mazzuchelli metió al agua: "Hay un video de él saltando al río porque hay cámaras ahí que los vigilantes tenían que estar mirando. No es ninguna suposición, no es que se cree porque haya dejado las zapatillas o la remera en la orilla, está grabado cuando se tira, pero nadie lo va a ver porque sería una falta de respeto total para la familia. Está guardado”, precisó.

Luego del hallazgo, comenzaron a trabajar en la escena peritos de Policía Científica. Ya con el desenlace de la muerte del adolescente, la investigación también se enfocará en las medidas de seguridad existentes en el barrio privado respecto al peligro de sus aguas y el acceso de los residentes o inquilinos.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Capra. Se esperan los resultados de la autopsia que se realizará en la morgue de San Fernando, con los posteriores estudios toxicológicos.

