En su único día libre, Renzo Matchizotti fue en búsqueda de unas zapatillas negras que necesitaba para comenzar un nuevo trabajo. Con su metro 93, el joven de 19 años entra a un primer negocio y le dice a un empleado sin esperanza alguna: "¿Tenés zapatillas talle 49?". Sorprendido por la pregunta éste contesta: "No disculpá, talles tan grandes no entran acá". Sabiendo de antemano la respuesta del vendedor, agradece y continúa su búsqueda. Sin embargo, luego de visitar siete locales, regresa con las manos vacías y piensa cómo plantearle a su jefe usar zapatos de otro color o de lo contrario, conseguir otro trabajo.

Al igual que Renzo existen más chicos en la Argentina que calzan números grandes como los basquetbolistas Fernando Podestá y Martín Flores que incluso lo superan con un 50. "Acá es muy difícil, nunca me puedo llevar las zapatillas que quiero, siempre veo lo que tienen y de ahí elijo", manifiesta Podestá. Mientras que el otro joven expresa: "No soy de ir a locales pero cuando lo hago siempre me dicen que no tienen de mi talle, por eso suelo averiguar antes. Siempre me pasó que me compré porque era lo que me entraba y no lo que quería".

"Buscá afuera"; "En ese número es raro que consigas"; "Esos talles no entran al país", son recurrentes frases que suelen encontrar estos "gigantes muchachos" en los negocios. Es por eso que todos coinciden en que su mejor alternativa es comprar zapatillas en el exterior.

La gerente de la Cámara de la Industria del Calzado, Laura Barabas, explica en diálogo con veintitres.com.ar que esta problemática se debe a que el calzado no está regulado y no existe ninguna ley que diga hasta qué número se debe fabricar. "Los talles se realizan en base a los pedidos de los comercios. En general la curva para el hombre va hasta el 45, pero hay determinadas marcas que trabajan números más grandes", advierte la especialista. Y agrega convencida: "No hay números grandes porque no hay demanda y los comerciantes no compran artículos hasta el 53 porque no tendrían a quién vendérselo".

A su vez, entiende que éste es un tema complicado ya que debe haber un consumo que amerite fabricar todos los modelos. Aún así, sabe que una alternativa para ellos es la compra en el exterior. "En el mundo hay países que tienen fisonomía de talles más grandes y por eso en Estados Unidos se consigue", argumenta.

Sin embargo, no está todo perdido, ya que al igual que ellos, Javier Sánchez sufre de su mismo "problema" y pensó en una solución tangible: zapatos artesanales. Hace cuatro años creó Vasto Zapatillas, su propio emprendimiento en el que se encarga únicamente de proveer calzado que oscilan desde el talle 45 hasta el 53, aunque admite que ese número no es un límite para ellos. "Mido dos metros y calzo 48 y toda mi vida fue un tema conseguir zapatillas urbanas. Cuando iba a un negocio te decían que lo más grande era 45 con suerte y me tenía que vestir con zapatillas de básquet", explica Javier. Y detalla sobre su negocio: "Nuestro fuerte es la venta online a todo el país. Tenemos un showroom pero el 95% de las ventas es online porque tenemos una tabla de talles. Es una comunidad que se genera de boca en boca. Nacen nuevos clientes y compran los que ya compraron".

Y continúa: "Las marcas venden hasta el 45 porque lo hacen por cantidad y como esa gente es menos que la media no les conviene producir ni a los negocios comprar. Apuntamos a ser una solución viable".

Por otra parte, la senadora nacional por la provincia de Jujuy, Silvia Giacoppo presentó un proyecto de ley que indica que "toda persona humana o jurídica que fabrique y/o venda calzado, deberá contar con todos los talles y números correspondientes". No obstante cubriría hasta los talles 46 y Renzo, Fernando y Martín todavía no tendrían solución. Aún así la legisladora sostiene: "Me impulsó la necesidad y el planteo de muchos conocidos que te dicen ‘no consigo zapatos’. Y cuando se cerraron las importaciones escuchaba esa carencia por parte de los consumidores".

Y adhiere firme: "No se si la palabra es discriminación, pero sí tengo la necesidad de poder legislar para que exista en el mercado la posibilidad de conseguir esos números, que han crecido debido a que los adolescentes usan zapatillas más que un zapato comprimido y eso hizo que sean más grandes".

¿Y qué sucede con los que calzan como Renzo? Al respecto, Giacoppo indica: "Realmente no hemos pedido hasta el número 50, se pidió hasta el 46/48. En estos casos ya son talles muy especiales y debido a la dificultad que atraviesa la industria nacional del calzado va a ser más complejo incrementar a través de una ley la fabricación de todos los modelos hasta ese número. En el mercado hay una poca demanda con este tipo de talles".

Silvia Giacoppo, senadora Nacional por Jujuy.

Asímismo, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) está trabajando junto al Ministerio de Producción, comercializadores y exportadores sobre una norma nacional del calzado que comenzó el año pasado.

La Gerente en Química y otras tecnologías de la dirección de normalización de IRAM, Adriana Nuñez, sostiene que esto no es una solución para los números grandes pero sí ayudará a la normalización de talles. "La norma IRAM alcanza nivel nacional pero es a nivel voluntario y no obligatorio, pasa a ser obligatorio cuando se incluye en una ley o resolución", explica. Y desarrolla: "Se miden los talles en función al largo del pie o de la horma y las equivalencias con los otros talles -europeo, americano, etc-. Van a estar desde los talles de niños hasta los de adultos. Nosotros ofrecemos el documento, después quien sea organismo de control son los que se encargan de decir entre qué talles llegan a la venta. Todavía no es norma publicada, está en estudio".

"Mi objetivo es que exista un documento que diga cuál es el calzado que se utiliza en la Argentina. El número de calzado que existe acá. El talle estaría descrito en la nota", acota.

Zapato talle 53

Por el momento pareciera que no hay ninguna solución firme para estos chicos, de todas formas Barabas piensa: "Me parece que nos tenemos que sentar a hablar todos los actores, consumidores, cámaras de fabricantes, el Gobierno, y pensar un proyecto de ley que sea posible de poner en práctica para que sea en beneficio de todos".

Por su parte, Renzo continúa en búsqueda de unas zapatillas negras aunque en su trabajo le adelantaron que van a hacer una excepción y en el mientras tanto, le permiten que use las blancas que siempre lleva puestas.