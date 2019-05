Un incendio devoró una humilde casa del barrio Primavera, la localidad bonaerense de José C Paz, dejando de pie a tan solo una habitación del inmueble. La familia que vivía en el lugar, una madre soltera con sus cinco hijos menores de edad, pide ayuda desesperada.

Cinthia, de 34 años, relató en diálogo con Crónica HD que debe dormir junto a sus cinco hijos, dos chicas de 17 y 15 años y tres nenes de 13, 10 y 4, en la única habitación que se salvó tras el incendio. El cuarto que queda de pie, corre peligro de derrumbe. Vecinos colaboran con la afectada con alimentos y hasta con agua caliente. Sin embargo, la familia necesita un techo para vivir.

El siniestro se produjo el domingo a las 3 de la mañana, en una casa situada en la calle Boyaca al 760, mientras la familia dormía. Un cable generó un cortocircuito y, el accidente, terminó con la vivienda en llamas. "El fuego incendió las cortinas y, luego, envolvió la casa entera. Solo alcancé a agarrar a mis hijos y salir del lugar. Las llamas consumieron todo", recordó la mujer.

Agregó: "Lo poco que teniamos, se lo llevó el fuego. Solo tengo la ayuda de los vecinos. Cuando recurro a algún organismo, me mandan a otros lados. No me puedo mover mucho. Si dejo mi casa sola, pueden robar lo poco que quedó

En tanto, desde la Secretaría de Acción Social del partido de José C. Paz, según denunció la mujer, le brindaron tres colchones, tres juegos de sábanas y tres acolchados. "Somos seis personas viviendo en una habitación con peligro de derrumbe y solo me pueden ayudar con colchones. No sé qué hacer", agregó Cinthia.

Para colaborar con la terrible situación que está atravesando la mujer y sus cinco hijos, pueden comunicarse con ella al 11 666 7005.