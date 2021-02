La noticia de la muerte del rugbier, Alan Calabrese, conmocionó al mundo del deporte en general y al rugby en particular. Esta madrugada su padre llamó a la policía porque su hijo, de 22 años, se había quitado la vida en la vivienda familiar del barrio porteño de Mataderos.

El joven hace dos años había ingresado al club Ciervos Pampas, un equipo de rugby que que lucha desde hace tiempo por la visibilidad de la diversidad sexual en ese deporte.

Su rol en el club comenzó a tomar tal preponderancia desde el año paso e inclusó visitó programas de televisión para visibilizar aún más el problema de la discriminación contra la homosexualidad en el deporte y difundir el accionar de los Ciervos Pampas.

En octubre de 2020, Calabrese visitó el programa Pampita Online y allí comentó algo de su historia. Relató que en la secundaria sufrió la discriminación de compañeros y hasta de un profesor de educación física, lo que lo llevó a abandonar la escuela.

“Con mis amigos me pasó algo particular, que cuando les conté sobre mi sexualidad y que iba a ingresar a Ciervos Pampas, mi familia lo tomó bastante bien, pero mis amigos desaparecieron… fue automático. Nunca me lo dijeron, pero siempre sentí la exclusión”, describió.

También recordó que su profesor le "decía nenita" y eso lo hizo a abandonar los estudios. "Ahora pienso que no debí haberme ido, sino afrontarlo como lo hago hoy", evocó Alan durante la entrevista.

Calabrese describió que su inclusión en el club de rugby lo había animado a volver a estudiar. Incluso, advirtió que ya estaba a un año de terminar los estudios secundarios y que en el transcurso del 2020 lo eligieron para formar parte de la comisión directiva de Ciervos Pampas.

Así y todo, según reportó el portal Infobae, la familia comentó que en los últimos días Alan reveló que había sido apartado del club de rugby donde jugaba.

Antes de quitarse la vida, Alan compartió un último posteo en el que adelantó la trágica decisión: "A todas esas personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas les quiero decir gracias. Pero necesitaba apagarme y decirles adiós perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó aca, quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

La causa quedó en manos de la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21, a cargo de Marcos Fernández, qué caratuló la causa como “averiguación de suicidio”.

