El periodista Hernán Castillo relató en su cuenta Twitter el dramático momento que le toca vivir con su padre, quien contagiado de coronavirus y con la necesidad de internarse no pudo conseguir cama.

"Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá", publicó el reconocido periodista deportivo.

La situación familiar de Castillo coincide con las advertencias del sector privado del sistema salud porteño, que manifestaron la situación "crítica y de saturación" de camas. De acuerdo con las distintas fuentes, el sistema privado de atención médica porteña, que está integrado por 66 sanatorios y clínicas, se vio saturado y permanece en "una situación crítica" debido a la demanda de camas de terapia intensiva que osciló entre el 90% y el 95% y llegó a una cifra similar de ocupación de los sectores de internación general.

En la misma línea, la titular del PAMI, Luana Volnovich, manifestó la semana pasada en Crónica HD su temor por el colapso del sistema sanitario de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires.. "El lunes pasado estuvieron entre tres y cuatro horas con los pacientes en la ambulancia buscando camas. Y no es algo que sólo le pasa al PAMI, es algo que le pasa al sistema de salud naturalmente porque está exigido", remarcó.

Por su parte, el periodista contó que su madre también está contagiada, pero casi sin síntomas. "Mi mamá también tiene pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo 'conseguí oxigeno y dejalo acá si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado'', me lo decía con la voz entrecortada, cuidense".

"Se contagiaron pese a q no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez q van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas", completó Castillo.

