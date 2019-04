A veces el destino juega malas pasadas, pero otras da segundas oportunidades. En este segundo grupo se encuentra Fermín, dueño de uno de los departamentos linderos a una obra en construcción, los cuales se vinieron abajo sepultando a sus inquilinos. El saldo fue un hombre de 32 años muerto, y 8 heridos.

"Yo estaba en Córdoba por una operación de vista, me fui con mis hijos. Tendría que haber vuelto antes pero me salvé por la tormenta que hubo porque no me gusta viajar bajo la lluvia. Son las cosas del destino, yo vivía en el primer piso", dijo el hombre.

"Los vecinos estaban diciendo que había movimientos que las cosas se movían. Evidentemente algo estaban tocando que no estaba bien. A la arquitecta se le había avisado que había unos sótanos que podía traer algún problema cuando pusiesen las máquinas. Eso fue hace dos meses cuando hablé por teléfono con él", agregó.

Y detalló que la novia de la víctima ya se había quejado con quienes llevaban a cabo la obra: "La mujer del muerto hacía 4 días que les decía que se movían las cosas. Son conocidas míos, ellos me alquilaban".

Por último cerró contando que la arquitecta le decía "que estaba todo bien". "Hablé dos veces con ella, tendrían que haber submurado porque había un sótano. Pero me dijo que estaba todo bajo control, aunque los vecinos se quejaban", finalizó.