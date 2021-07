La selección argentina obtuvó la Copa América 2021 al vencer 1 a 0 a Brasil y Oscar Ruggeri acompañó la final desde la pantalla de ESPN, donde se desempeña como panelista en el programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. El excampeón del mundo en México 86 se mostró desbordado de alegría durante la transmisión y tuvo un exabrupto al aire que hizo reír a sus compañeros.

“¿Neymar no había dicho que quería a Argentina en la final? Ahí tenés a la Argentina”, sostuvo "El Cabezón", luego del triunfo de Argentina. El ex defensor albiceleste ya había señalado que el delantero “cancherea y no tiene códigos” en la previa del cruce. Consumada la victoria del equipo liderado por Lionel Messi, no dudó en apuntarle. Lo mismo a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que había vaticinado un 5-0 a favor de los brasileños.

Finalmente, el gol de Ángel Di María permitió el triunfo de Argentina en el Maracaná y la Selección consiguió llevarse un título luego de 28 años. Justamente Ruggeri había sido el encargado de levantar el trofeo continental en 1993.

En programa transcuria en un clima de distención y euforia. Incuso el campeón del mundo en México 86 mostró su emoción y compartió con sus compañeros videos y audios de hinchas que festejaron en distintas partes del país o del mundo. Y además fue dejando opiniones en las imágenes que los propios futbolistas compartieron desde el vestuario a través de las redes sociales.

Fue en ese momento que el periodista Daniel Arcucci recordó que este triunfo le puede dar la posibilidad al seleccionado de pelear por otro título. “Se había hablado de la posibilidad oficial de un partido entre el ganador de la Copa América y el de la Eurocopa”, indicó mientras el panel le aclaraba que se jugaría en Nueva York.

Fue entonces que el exdefensor albiceleste comenzó a hablar encima de Vignolo, como si pensara que su micrófono estuviera apagado: “Qué lindo”, celebró. Y continuó: “Vamos los tanos mañana, eh”, haciendo alusión al enfrentamiento entre Italia e Inglaterra en la final el torneo de fútbol europeo que se disputa este miércoles desde las 16.

“Lo único que falta es que no alentemos a los tanos. Hay que cortase los huevos”, dijo y fue interrumpido por "El Pollo" que le aclaró: “Estamos en vivo, eh”, lo que despertó las carcajadas de sus compañeros.

En ese momento, Vignolo se divirtió con la situación y afirmó que está “el vivo de Agüero y el vivo de Ruggeri”, en referencia a que el Kun estaba transmitiendo en sus historias de Instagram lo que ocurría en el vestuario. “Los tanos con Inglaterra, ¿qué querés que hagamos?”, agregó Oscar tratando de justificarse.

Luego, Vignolo hizo hincapie en las imágenes que llegaban desde el vestuario del Maracaná gracias al vivo de Instagram del "Kun" Aguero. “Un minuto de silencio, para Brasil que está muerto”, atronó entre los jugadores. Y el ex DT de San Lorenzo e Independiente celebró: “Qué lindo ese cantito...”.

Además, respaldó al Kun, quien se hizo cargo de abrir las puertas de la intimidad, que todos los canales retransmitieron.

