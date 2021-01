Una nena de siete años murió en México y su historia conmovió a todo el país. "No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan golpeando", les había suplicado a los médicos que la atendían. Esta horrenda historia ocurrió en Puebla. La chiquita, llamada Yatziri, estaba internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita desde agosto pasado debido a los maltratos y abusos a los que era sometida.

Cuando la piba llegó al centro médico, fue atendida por una hemorragia interna debido a una perforación en los intestinos. También tenía un pulmón dañado por los golpes, rastros de quemaduras de cigarrillo en las manos, brazos y el estómago, así como heridas en el rostro y la cabeza. Los médicos intentaron curarla, pero fue entonces que hizo su desesperado pedido. Prefería morir antes que regresar a su calvario.

La de agosto no fue la primera vez en la que había estado internada. En enero del año pasado fue asistida tras haber sido violada por un tío, al mes siguiente llegó con cortes en las piernas y en abril tuvo que ser operada por daños en el intestino. Finalmente, tras pasar cuatro meses en el hospital, murió a causa de una falla multiorgánica.

De terror

La última vez que Yatziri fue hospitalizada, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres inició una pesquisa que derivó en la detención de sus padres, en septiembre pasado, acusados de violencia familiar y abandono de persona, mientras que la policía aún busca al sujeto que la violó.

Además, se comprobó que en junio último Mitzi Aidé, la hermanita de tres años de Yatziri, murió como consecuencia de una supuesta broncoaspiración, aunque los investigadores estiman que también podría haber sufrido abusos y maltratos.