La ciudad cordobesa de Río Cuarto se encuentra conmocionada por las denuncias que recayeron sobre Ignacio Martín (19), el falso médico del Centro de Operaciones de Emergencias que quedó detenido la semana pasada, acusado por falsificación y uso de documento público y ejercicio ilegal de la medicina.

A la última denuncia por "mala praxis" radicada por una familia quien advirtió la muerte de un joven de 29 años a causa de un paro cardíaco ante la presencia del falso médico quien, aparentemente no tenía conocimiento de maniobras de reanimación, se le suma otra grave denuncia.

Otra denuncia

Se trata de un paciente, también atendido por Martín quien aseguró que el falso médico "le aconsejó fumarse un porro para aliviar los síntomas del Covid-19".

En diálogo con Canal 13 de Río Cuarto, el damnificado manifestó, "En el primer momento en el que se me cierra el pecho (...) trato de llamar a la ambulancia y me comunico con Martín. Al rato vino él, me puso una inyección y al rato me sentía más relajado".

El damnificado continuó con su relato. "A través de su Whatsapp me dijo que tomara Alplax, Clonazepam o sino marihuana. Me explicó que era para poder respirar mejor".