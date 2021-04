La pandemia de COVID-10 transformó muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, entre ellos nuestra forma de relacionarnos y vivir la sexualidad. Por eso, expertos coinciden en que el coronavirus provocó un cambio social que implicaría el fin de la cultura del sexo casual.

“El virus podría estar siendo responsable de un cambio cultural gigantesco. Este momento puede ser el final de la cultura americana del hookup (sexo casual) y una oportunidad para los solteros de encontrar un sentido y una intención a sus citas", dijo Rachel DeAlto, ejecutiva de Match.com, en diálogo con The Houston Chronicle.

Aunque no podamos declarar el fin del "touch and go" en sí, es cierto que el miedo al contagio y la situación de encierro colaboraron a disminuir los contactos y las relaciones esporádicas en beneficio de vínculos más estables, sostienen estudios de la plataforma AdoptaUnTío, relizado en conjunto con Kantar Francia.

Según una encuesta, el 70% de los solteros afirma que, antes de la cuarentena, preferían los encuentros ocasionales pero ahora buscan a alguien con quien disfrutar en un largo plazo. Esta tendencia atraviesa a todas las edades. Otro dato es que los hombres parecen preferir más este típo de vínculos: un 72% frente a un 69% de mujeres.

Por otro lado, el estudio arrojó que entre más de mil solteros entre 18 y 40 años, el aspecto físico de la otra persona dejó de ser el principal filtro. Hoy el 43% dice priorizar las aficiones e intereses que las fotos en las apps de citas, que, además, hoy son más naturales y menos "posadas".

Un 34% confesó que las relaciones que mantuvieron desde el inicio de la pandemia son más interesantes y constructivas, mientras que el 26% afirma haber desarrollado sentimientos genuinos antes de conocerse frente a frente.

“La nueva normalidad ha traído consigo una revolución en la forma de conectar con los demás. Si bien se da importancia de seguir socializando, los objetivos son muy distintos y más en el largo plazo, con miras a tener a nuestro lado gente que nos aporte valor en cualquier momento de nuestra vida. Los ligues de una noche ahora generan menos interés y han dado paso a otras prioridades. Ahora se busca un contacto duradero, con intereses y objetivos en común” dijo Laura Solé, ejecutiva a cargo de la plataforma de citas AdoptaUnTío.

Datos de Tinder señalan que la necesidad de conectar tuvo su pico global el 29 de marzo del año pasado, con más de 3000 millones de "swipes" (los "me gusta" de la plataforma), y algo parecido se repitió en Ok Cupid y Hinge, que detectaron un 30% más de mensajes.

Una encuesta de Ok Cupid destacó que en 85% de los usuarios sobre una muestra de 70.000 consideran más importante tener una conexión emocional que física. Además, sostienen que disminuyeron en un 20% los perfiles que buscaban sexo casual.

“La pandemia está cambiando el cortejo para mejor, no solo porque la gente está forzada a hablar y a conocerse mejor, sino porque también está obligada a tomarse las cosas más despacio. Los solteros están volviendo al juego tradicional, conocer a alguien antes de irse a la cama con esa persona. Hablar en una situación difícil, exponer los sentimientos y los miedos crea las bases para una relación más sólida”, sostiene la antropóloga Helen Fischer, asesora científica de Match.com