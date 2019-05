La situación de la familia Moyano lejos está de resolverse en el corto tiempo. Y en ese mar de dudas, fue el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien no descartó un pedido de detención para Pablo en la causa en la que los investiga por una presunta "asociación ilícita" con barrabravas del club Independiente.

Por su parte, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, evitó hablar de persecución. El fiscal Sebastián Scalera es en la actualidad el rival judicial de Moyano. "Los resultados de los allanamientos fueron positivos", dijo en relación al procedimiento que se realizó el lunes en la sede que Camioneros tiene en el barrio porteño de Constitución, donde Gendarmería Nacional permaneció por más de nueve horas.

Según el magistrado, hoy "recibiremos las actuaciones con el material que se secuestró, entre ellos información en soporte informático de celulares y computadoras". En esa línea, en declaraciones al canal TN, no descartó volver a pedir la detención de Hugo y Pablo Moyano, ya que "la causa se va a desdoblar para investigar algunas cuestiones puntuales y eventualmente requerir al juez de garantías las medidas que correspondan que pueden incluir el pedido de detención".

Además, precisó que "la premura de la fiscalía es cerrar la investigación para las personas que están ya detenidas en la causa", entre ellas el jefe de la barra brava Pablo "Bebote" Álvarez, y luego continuar con una segunda etapa que involucra al presidente del club, Hugo Moyano, y su hijo Pablo.

"La plata que puso Camioneros, de sus afiliados, en Independiente constituye un manejo ilegal, y eso no tiene que ver con la persecución a una persona, sino con cómo se usan los recursos de la gente" aseguró Bullrich.

Scalera recordó que en octubre del año pasado ya había solicitado la detención de los Moyano pero el pedido fue rechazado por el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio. El fiscal dijo además que el allanamiento "también fue positivo para constatar dos lugares que Álvarez contó en la causa que mantuvo ciertas reuniones con Moyano en la sede del edificio de Camioneros".

En tanto, para Patricia Bullrich "esto no es personal con (Hugo) Moyano, yo tengo una discusión respecto a qué calidad moral tiene que tener la Argentina". En diálogo con Radio con vos, la ministra detalló que "fue la Justicia, que es un poder independiente respecto del Ejecutivo; así que no soy yo, que me levanto a la mañana y decido allanarlo".

"La plata que puso Camioneros, de sus afiliados, en Independiente constituye un manejo ilegal, y eso no tiene que ver con la persecución a una persona, sino con cómo se usan los recursos de la gente", cerró la funcionaria. Cabe destacar que la causa por asociación ilícita involucra a Álvarez y Pablo y Hugo Moyano por presuntos vínculos en la compra y reventa de entradas y otras maniobras defraudatorias contra el club Independiente.