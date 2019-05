El gobierno de Mauricio Macri y los sindicatos de docentes universitarios firmaron este lunes un acuerdo salarial para el año en curso, que contempla la evolución de la inflación y el carácter "retributivo y bonificable" de los ingresos.



Macri dijo por Twitter: "Buena noticia! Estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con los docentes y personal no docente de universidades".



El Ministerio de Educación, que conduce Alejandro Finocchiaro, informó oficialmente que en el marco de las discusiones paritarias para este año se "alcanzó un acuerdo con las seis entidades gremiales que representan a los docentes universitarios, y a esto se suma lo firmado con la central gremial de los trabajadores no docentes cerrando, de esta manera, las negociaciones salariales vinculadas al sistema universitario".



La cartera explicó en un comunicado que "el acuerdo establece aumentos de 4 por ciento en los meses de mayo y julio y de 8 por ciento en septiembre. A esto se le suman dos instancias de actualización. La primera se dará una vez conocido el índice de inflación de septiembre y la otra luego del indicador de febrero, y la totalidad del salario estará conformada por sumas retributivas y bonificables".



La reunión se hizo en la sede educativa del Palacio Sarmiento, encabezada por Finocchiaro; Manuel Vidal, jefe de Gabinete; Pablo Domenichini, Secretario de Políticas Universitarias; Miguel Garófalo, Director de Asuntos Gremiales y Javier Mezzamico, Subsecretario de Coordinación Administrativa, quienes rubricaron el acta con los representantes de Conadu Histórica, Ctera, Conadu, UDA, Fedun y Fagdut, se detalló.



"Estamos muy felices de haber alcanzado un acuerdo con los docentes y no docentes universitarios.

Nuestra propuesta para el año 2019 permitirá que todos los meses el salario muestre una mejora, en el monto o en la calidad de su composición. Y por eso hemos logrado el acuerdo de todas las organizaciones sindicales universitarias, algo que no pasaba desde 2016, y solo sucedió en 3 oportunidades en los últimos 10 años", sostuvo Finocchiaro.



Agregó que "todos los argentinos hacemos un gran esfuerzo para que podamos pagar mejores salarios en la universidad. Es una muestra del reconocimiento unánime al papel que juega en el presente y en el futuro que estamos construyendo".



En esa misma línea, el presidente Macri también resaltó que "todos estamos de acuerdo en pagar los mejores salarios posibles en la universidad y hacemos nuestro esfuerzo para que así sea. Este es un reconocimiento a todas las personas que trabajan por una educación de calidad".



"La propuesta para 2019 va a permitir que todos los meses el salario mejore en monto y en la calidad de su composición. Hubo acuerdo con todas las organizaciones sindicales universitarias, algo que no pasaba desde 2016", aseveró el Jefe de Estado.

