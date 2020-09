Una salteña de 32 años evadió los controles para encontrarse con un hombre de 29 que conoció por Internet y que vivía en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Al llegar, quedó varada un día entero en un puesto de control, ya que su "enamorado" se negó a darle hospedaje. Tras idas y vueltas, el hombre sacó los permisos y juntos retornaron este viernes a Orán, en Salta, la provincia natal de la mujer.

El rechazo inicial del hombre no pasó desapercibido en la comunidad de esa localidad santacruceña y provocó gran indignación. Es por ello que los vecinos crearon un grupo en la red social Facebook para apoyar a Sabrina y escrachar a Luis, que tiene cerca de 800 miembros.

.

Además de las suposiciones sobre los motivos de haber plantado a la chica, insultos al hombre y deseos de buen viaje a la pareja, el grupo pasó a ser también un espacio para compartir historias similares con finales menos felices, informó La Opinión Austral.

La historia de amor de Sabrina y Luis en la tapa de La Opinión Austral.

"¿A quien no le pasó? Cuando era más pendejo... (20 años maso) Fui en año nuevo de 2003 a Rosario a conocer a una chica con la que tenía una 'relación virtual'. Me dejó plantado... Estando allá, la busqué en su trabajo y resulta que era juntada y con un nene. De los errores aprendemos...", escribió uno de los usuarios.

Otra integrante cuestionó: "¿A quien no le pasó algo así de de engancharse virtualmente? Te puede salir bien o mal. Poco huevo el tipo".

"En mi entorno una mina le sacó plata al marido y ¡¡¡se fue hasta México!! Y el tipo le dijo que era sólo por chat", compartió otra usuario.

"A mí me pasó que me enganche con alguien por Internet. Él vivía a 50 kilómetros de dónde estaba yo, pero jamás se me ocurrió tomarme un colectivo para ir a verlo. Iba él a verme a mí...4 años estuvimos juntos", escribió otra mujer en una publicación.

Otro joven compartió sus expectativas sobre un "amor virtual" que conoció en tiempos de coronavirus: "Yo estoy enamorado de una brasilera y cuando pase la pandemia voy a conocerla. Pero eso no significa que soy un boludo ni tampoco creo que es una locura".

"A mí sí me pasó y atravesé el mundo por amor. La gente siempre va a criticar, sobre todo aquello que no es capaz de comprender. Este caso es muy interesante, porque no se sabe nada excepto lo que cuentan y cómo lo cuentan", reflexionó otra usuaria.