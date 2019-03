Antes de viajar a Tucumán, el hermano de Sergio Denis, Carlos Hoffmann habló con Crónica HD sobre la salud del artista, que cayó desde el escenario mientras brindaba un show.

"El director musical Emilio Valle me acaba de mandar el informe del hospital. Tiene una fractura de cráneo y tiene otras fracturas, como la costilla y la clavícula. Hablé con la directora del hospital y me comentó todo esto. No tenemos otra comunicación", dijo Carlos.

Además, agregó: "Es lógico después de una cosa de estas, te van a tener toda la noche en observación. Está en terapia intensiva para tenerlo mejor cuidado. Y hoy durante el día verán qué pueden hacer".

"Los muchachos del equipo me dijeron que Sergio volvió de la platea al escenario... tal vez se habrá encandilado. No vio el borde se cayó", agregó.