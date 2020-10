El Hogar San Camilo alberga a 67 personas, con diferentes patologías. Ubicado casi en medio del campo, en San Antonio de Areco, desde hace 42 años se convierte en el lugar de contención y abrigo para adultos y niños con parálisis cerebral. Sin embargo, hoy su continuidad se ve en peligro. Los coletazos de la crisis sanitaria y económica de la pandemia se hicieron sentir con fuerza y por ello, han iniciado una campaña para recibir ayuda económica.

"Tenemos necesidade de todo tipo. Es la primera vez en la historia del hogar que atravesamos una situación así", asegura en diálogo con crónica.com.ar el director del hogar, Juan Antonio Amado. "Tenemos muchos gastos al vivir en el campo, los chicos usan una medicación compleja carísima, y muchos insumos médicos, llegamos con créditos para pagarle al personal e ir saldando las deudas acumuladas que tenemos", dice.

Las necesidades son muchas y tan disímiles como las edades de los pacientes que albergan. En efecto, en San Camilo viven niños desde los 6 años y adultos de hasta 57. Entonces, y apremiados por la urgencia, surgió la iniciativa de llevar adelante una campaña solidaria para recibir donaciones. "Al principio me opuse un poco, pero ya no tengo el agua en el cuello, sino dentro de la boca, entonces accedí, esta es la realidad que nos toca a todos", asegura Amado. A partir de ello, entonces, decidieron contar su historia y abrir su cuenta bancaria para todos aquellos que quieran y puedan colaborar.

En el hogar San Camilo viven niños y adultos con parálisis cerebral.

.

San Camilo es un verdadero hogar

San Camilo es un "hogar", en el sentido más cabal de la palabra. "Esta es su casa", cuenta Amado. Es ahí donde antes que explotara la pandemia de Covid-19 todos hacían las actividades de vida normal, como ir a la escuela, hacer trabajos de manualidad o jardinería. "Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida, dándoles lo mejor que tenemos y podemos para que sientan que forman parte de nuestra vida. Es un derecho innegable que tienen todos los seres humanos de sentirse afectivamente queridos, valorados y protegidos", remarca. Y agrega: "Las limitaciones físicas son un impedimento que se puede destrabar con afecto".

.

Sin duda que el funcionamiento dinámico del hogar no sería posible de no ser por los 75 asistentes que ocupan un rol fundamental. Es que ellos son mucho más de quienes les dan de comer o higienizan a los chicos, sino que "son su familia". Asimismo, Amado destaca que la convivencia "es de una solidaridad tremenda". "Casi el 95% de ellos no puede expresarse verbalmente, sin embargo hay una comunicación emocional impresionante, entre ellos se entienden perfectamente, no hay ninguna dificultad de convivencia", cuenta.

Afortunadamente, gracias a las medidas sanitarias empleadas, hasta el momento no tuvieron ningún caso de coronavirus dentro del establecimiento."Nos preparamos bien.Todo el personal usa barbijo, y las mascarillas, para proteger a todos los chicos, ya que son de total vulnerabilidad", cuenta. Sin embargo, no escaparon de las graves consecuencias económicas que deja a su paso la pandemia. Por eso recurren y piden ayuda a la sociedad para continuar con su labor solidaria.

¿Cómo ayudar?

En esa línea, Amado expresó: "Esta campaña es porque creo que no se merecen ser un número, ni ser abandonados. Esta es su casa, a donde llegaron, viven, y estaran hasta que se mueran".

A continuación los datos para aquellos que quieran contribuir: Teléfono del Hogar San Camilo 02326424140-Correo electrónico director@hogarsancamilo.org. Cuenta corriente del Banco Macro S.A. Sucursal 849- San Antonio de Areco-Orden Ministros de los Enfermos.CBU 2850849630000002886100