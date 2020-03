La muerte de Gabriel López, de 31 años, conmocionó a la ciudad de Mar del Plata. El joven saltó al vacío desde el piso 11 de su departamento ubicado en esa ciudad balnearia al verse rodeado por las llamas mientras preparaba alcohol en gel, un elemento necesario para prevenir el contagio de Covid-19 ( Orthocoronavirinae).

López era cannabicultor y cumplía la cuarentena obligatoria cuando falleció en la madrugada del pasado sábado al tirarse por la ventana, en calle Corrientes 2400, y caer sobre un auto estacionado frente a su vivienda. Minutos antes, su departamento comenzó a incendiarse mientras él preparaba alcohol en gel.

"Preparaba alcohol en gel de manera casera para protegerse del coronavirus y fue justamente ese elemento lo que pudo haber ocasionado que la llamas tuvieran la intensidad que mostraron", afirmaron vecinos, según reprodujo el diario La Capital.

.

En Twitter, un conocido de López lamentó su fallecimiento con una tuit que alcanzó más de 3 mil compartidos y los 30 mil "me gusta" : "Se acaba de morir uno de mis compañeros de la facu. Estaba preparando alcohol en gel y se le prendió fuego todo. Saltó de un piso 11 para escapar. Que se termine esta mierda". "No puede creer lo absurdo que es todo. No hagan boludeces. Cuídese", remarcó el joven.

La víctima cayó a pocos metros del Cuartel de Bomberos, que habían arribado instantes antes y preparaban todo para combatir el incendio. En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Segunda y el SAME, que asistieron a los evacuados de otros departamentos linderos a la vivienda afectada.