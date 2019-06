El Índice de Desocupación subió al 10,1% al termino del primer trimestre del año, desde el 9,1% de igual período del año pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De este modo, alcanzó su nivel más alto en al menos trece años y por primera vez desde 2006 la desocupación en el país volvió a los dos dígitos.

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4% contra 6,8% de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4% contra el 3% del período anterior.

Otro indicador de relevancia fue el crecimiento del empleo no registrado, el cual alcanzó la cifra de 35%, 1,1 puntos respecto del 33,9% que exhibía en igual trimestre de 2018.