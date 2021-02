A sólo un día que se cumplan tres meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona, se viralizó un video de Pelusa disfrutando de una velada en el jardín de su casa de Brandsen, donde vivió mientras fue director técnico de Gimnasia, hasta la última internación e intervención quirúrgica que le hicieron.

En las imágenes se puede ver como ex futbolista oriundo de Lanús, que falleció en Dique Luján, sentado, sin bailar, pero moviendo los brazos y con micrófono en mano cantando "Una cerveza", uno de los últimos éxitos del grupo Ráfaga.

"Por que vos, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol...", trataba de entonar el ex DT de la Selección Argentina en la grabación que dio a conocer Ulises Jaitt, hermano de Natacha, a través de Instagram.

Según lo que se pudo observar en el clip, fueron parte del evento tres mujeres que lucían la camiseta albiceleste, un hombre cuya identidad no trascendió y quien lo estaba filmando, quien muestra sus brazos pero no se logra saber quién es.

Si tenemos en cuenta el momento que estaba viviendo Maradona, lo que había a su alrededor no era para nada alentador. Un bidón gigante de cerveza, varios vasos a medio terminar, una copa con vino, una gaseosa y muchos vasos vacíos a su alrededor, aunque delante de él tenía un vaso con una bebida sin alcohol.

Todo esto sucedía justamente mientras que el padre de Dalma y Gianinna estaba luchando contra sus adicciones, la más reciente, el alcoholismo.