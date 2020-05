Por Florencia Golender

A los altos precios de los alimentos durante la cuarentena, se suma el del tomate redondo que en los supermercados ya promedia $119 el kilo, mientras en las verdulerías porteñas no baja de $100, alcanzando los $140 en algunos barrios como Palermo. En el conurbano aún se consigue a $80.

La fruta clásica de las ensaladas de los argentinos integra los diez productos con mayor variación desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio. Si bien la disparada de los últimos días responde a un factor climático y, por ende, de abastecimiento, el producto ya había registrado una suba de 57% entre febrero y abril según el último informe de precios del Indec, con promedios a nivel nacional que pasaron de $53 por kilo, a $83, respectivamente.

En los últimos días, en los negocios de la Ciudad, el kilo no baja de $100 y por la zona norte hasta pueden verse carteles con "ofertas" por $70 el medio kilo. En Almagro, una mujer encargada de una verdulería contó a Crónica: "En febrero vendíamos a $70 el kilo, pero ahora estamos pagando $85 nosotros al proveedor, entonces lo cobramos $105 al cliente porque si no, no nos alcanza para pagar la luz y el alquiler del local".

En el conurbano bonaerense, donde siempre hay mejores precios que en los comercios del centro de la Ciudad, el kilo aún se consigue entre $80 y $100 para el consumidor minorista.

De acuerdo con la publicación semanal del Compromiso Social de Abastecimiento, un reciente acuerdo de precios logrado entre la presidencia del Mercado Central y los y las operadores/as del Mercado, el precio razonable sugerido del tomate hasta el último viernes fue de $70 al por mayor y de $120 para la venta minorista en supermercados, verdulerías y otros comercios de cercanía.

"Estamos en pleno cambio de estacionalidad, si bien está llegando mercadería de Buenos Aires, estamos en la época en que empieza a llegar de afuera, especialmente de Salta. Pero en el norte hay demoras en la entrega. Entonces lo que hay está muy verde y le falta color aún. Esto se va a empezar a normalizar en los próximos días y recién entonces el precio va a mejorar pero muy poco", explicaron a Crónica desde la Gerencia de Estadística y Transparencia del Mercado Central.

A su vez, el Informe de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en la segunda semana de mayo el precio del tomate redondo en un supermercado de la zona metropolitana pasó de $95 a $135 esta semana, una variación del 42%.

El promedio general en los súper e hipermercados es actualmente de $119, según esta medición.

"La evolución del precio del tomate se debe a una cuestión climática. Se suman las recientes lluvias que generaron inundaciones en algunos campos de cultivo en el cinturón hortícola de Buenos Aires. El tomate también llega de Corrientes, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza", agregó el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace.