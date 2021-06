Con motivo del Día del Padre, María Laura Gregoriadis, directora del Caballito Shopping Center, adelantó los detalles sobre lo que tienen preparado para esta semana en ese establecimiento; numerosos regalos, descuentos exclusivos y sorteos para agasajar a papá.

Junto con el entusiasmo de la reapertura de los centros comerciales, luego de un cierre que se volvió eterno para el rubro, Caballito Shopping Center (Av. Rivadavia 5108) invita a acercarse todos los días de 10 a 20 horas.

La promoción estrella del mall estará vigente desde el próximo viernes 18 para todos los que pasen a realizar sus compras en alguna de las diferentes marcas que integran el shopping. En esta oportunidad, podés pasar a retirar tu regalo para disfrutar en la mesa familiar del domingo; un delicioso vino malbec La Poderosa de la prestigiosa empresa Bodega del Fin del Mundo, con una compra mínima de $4.500, en cualquiera de los locales del centro comercial.

Para que este año papá no se quede sin su regalo, el reconocido Caballito Shopping Center ofrece tantos descuentos como opciones y marcas dispone. Hay una promoción pensada para cada papá en su día, para reivindicar la fecha del 2020.

Para empezar, Caballito Shopping se unió a Tascani para lanzar un sorteo imperdible, mediante el cual te podes ganar un buzo súper canchero al mejor estilo de la reconocida marca de indumentaria para hombres. La participación es a través del posteo que ya está publicado en su perfil de Instagram @Caballitoshoppingcenter.

Por su parte, en compras superiores a $15.000 en Tascani, te llevás un perfume de obsequio. Como broche de oro, para los regaladores más colgados, el sábado 19 y el domingo 20 de junio, te dan la posibilidad de elegir tu propio descuento. ¿Cómo? Si compras 3 prendas, accedes a un descuento del 30%, comprando 2 prendas, un beneficio del 25% de descuento y llevando 1 prenda, un 20% off.

Lazaro, con su nueva sucursal en el primer piso del shopping, se luce con sus promociones bancarias durante todo el mes del padre. Todos los martes de junio, los clientes del Banco Itau acceden a un descuento de hasta un 35%. El 17 y 18 de junio, están adheridos a la promoción del banco ICBC, con hasta un 40% de descuento. Y con Santander Women, el viernes 18 y sábado 19, accedés también a un ahorro del 30%.

Por último, todos los jueves de junio, los clientes del Banco Patagonia, tendrán hasta un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés. Como si fuera poco, con tarjetas Mastercard de Cencosud, accedés a un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés. Del 14 al 20 de junio, en XL Extra Large, adquirís la segunda prenda al 30% off y la posibilidad de 3 cuotas sin interés.

Del 17 al 20 de junio, en Bensimon habrá descuentos con Banco del Sol y posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés. Para los amantes de la tecnología, Samsung, marca líder en el rubro, trae ofertas increíbles con las que va a ser casi imposible resistirse. En esta ocasión, te invita a renovar tu celular –o el de papá– con hasta 9 cuotas sin interés y renovar tu hogar con televisores seleccionados en hasta 12 cuotas.

.

Por otra parte, comprando alguno de los equipos a través del programa GalaxyParaSiempre, dejando el tuyo en forma de pago y contratando el servicio de Samsung Care+ accedes a un beneficio de $15.000 extra para la compra de tu Galaxy Z Flip o Z Fold 2 o de $10.000 para la compra de su Samsung Galaxy S21 Series.

Además, continúa la promoción –desde el 19 de marzo hasta el 20 de junio– Galaxy eVoucher, mediante la cual, con la compra de tu Galaxy S21 Series, Galaxy S21 Ultra o S21+ accedes a un voucher para obtener tus Buds+ a un 50% de descuento o un Active 2 al 25% de descuento. También, hasta el domingo 20, podes conseguir hasta un 17% off en Galaxy Tab S7+, en Galaxy Tab 5G Lite y en Galaxy Tab A7, hasta un 18% off en Galaxy Note 20, en Galaxy Note 20 Ultra, en Galaxy S20 FE y en Galaxy A32 y hasta un 25% off en Watch Active2, en Galaxy Buds Live y en Galaxy Buds+. Como si fuera poco, hasta fin de mes, con la compra de tu Samsung Galaxy Z Fold2, S21 Ultra o A32, te llevas de regalo un Smart Tag.

Por supuesto que el mes de papá, no sería lo mismo sin los más pequeños; es por eso que en en Broer, hasta del 15 al 23 de junio toda la temporada de invierno se encuentra con un 40% de rebajas en los precios.

Por último, en Color Life podés armar tu collage y elegir el marco que quieras con un 20% de descuento, para regalarle a papá un recuerdo único y súper personalizado.

Podés seguir todas las novedades en las redes del shopping @caballitoshoppingcenter. Tip: Si vas en auto, cualquier día del año, obtené una hora de estacionamiento sin cargo en Riglos 336 sellando tu ticket de en el stand de informes del Shopping. Para solicitar información de locales en el shopping comunicarse al 5861-8701/3/4 y al 11-3085-9981.