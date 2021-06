El gobierno de la provincia de Santa Fe salió a reiterar la necesidad de que los ciudadanos saquen un turno y esperen a ser llamados para recibir la vacuna contra el coronavirus. Desmintió de esa manera un mensaje que empezó a circular por las redes sociales y se hizo viral en pocas horas.

“Hola SOLO POR HOY en el CEF 29 VACUNAN A MAYORES DE 60 ""SIN TURNO"" Les aviso por si tienen algun familiar o algun conocido que NO TENGA SU PRIMER DOSIS puede venir a vacunarse", decía el mensaje, en algunos casos emitido en forma de texto y en otros a través de un audio.

El secretario de Economía Popular santafesino, Daniel Ríos, disipó las dudas. "Es importantísimo aclarar que no es así. Aquellas personas que no tengan turno no van a ser vacunadas. Sí lo serán quienes hayan tenido turnos anteriores y los hayan perdido. A muchas personas les pasó porque pocos días antes del turno otorgado se habían dado la antigripal y es necesaria una ventana de 15 días entre ambas vacunas", señaló el funcionario.

"Hay una cantidad importante de gente a la que le ocurrió eso. Tenemos una base de datos con todos los anotados y hay una reserva de vacunas pensada para ellos. La persona que no recibió su turno, que se abstenga de venir para evitar general malestar y preocupación", pidió Ríos.

Por otra parte, el secretario evaluó que "el proceso de vacunación está transcurriendo con normalidad. La gente respeta sus turnos y eso facilita los operativos".

De acuerdo a los datos oficiales, en toda la provincia de Santa Fe se habían aplicado hasta el martes 963.056 vacunas para atender a 747.145 ciudadanos, de los cuales 215.911 recibieron también la segunda dosis.