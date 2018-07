Por Francisco Nutti

Felices y sabios aquellos que se empeñan en disfrutar la vida. Y Telmo Italo Pigliacampo llegó a los cien años con una gran sonrisa. Nacido en La Playosa, provincia de Córdoba, se radicó en Lanús a los 40 días, lugar donde sus vecinos y familiares lo agasajaron ayer en una parrilla.

"Yo nunca fumé y siempre llevé una buena conducta en general, especialmente con la gente", asegura el cumpleañero, apodado Chacho, como lo conocen en el barrio. Mientras tanto, Vicente, su carnicero preferido, asiente con la cabeza y asegura que el abuelo es muy querido por los presentes: "Nos juntamos 40 personas, entre familiares y vecinos, para festejarle su cumpleaños, realmente se lo merece".

Con la mirada cansina y un corazón enorme, hace una reflexión sobre los más chicos: "Se me parte el corazón si los veo hacer alguna travesura. Yo deseo que la mayoría de los chicos puedan estudiar, puedan educarse bien. Que tengan ganas de vivir, de hacer. Y no me gusta verlos cuando están drogados. Lo veo muchas veces. Eso no me gusta. Sufro mucho", expresa preocupado.

Y es que su infancia fue muy diferente a la de los niños de la actualidad. Jorge, de 89 años y amigo de toda la vida, asegura que la diversión que tenían durante las tardes era "jugar a la pelota", porque existía una libertad total para hacerlo: "Éramos una barrita de 30 y nos divertíamos mucho", agrega.

Fanático de Boca y tanguero de los viejos, Chacho explica que asistió a La Bombonera desde los 7 años. "Vi a los mejores jugadores de Boca de toda la vida, a Francisco Varallo, a Roberto Cherro, afirma". Pero señala que en su momento fue socio de Lanús, club de una tierra que lo vio crecer.

En cuanto al tango, recuerda una anécdota con Mariano Mores, quien lo acompañó con su piano en una de las tantas veces que le tocó cantar: "A lo largo de mi vida he grabado un disco, canté durante mucho tiempo en Radio Porteña y también en un teatro muy famoso de Lomas de Zamora".

Según sus seres queridos, el centenario, que tuvo durante mucho tiempo una mercería, es un hombre con suerte: ganó dos veces la Lotería Grande y un auto en la rifa de los bomberos de Lanús. Sin embargo, él mismo asegura que "donaría todo a algún lugar que lo necesite", si consiguiera esos premios otra vez.

"Sale a caminar, se cocina solo. Y si bien vive con su hija, suele ser muy independiente", dicen sus allegados, quienes comentan: "Cuando se enteró que iba a venir Crónica, se entusiasmó mucho, dijo que es algo que soñó toda la vida". Además sus dotes para hacer asado son famosos en el barrio: "Un día, con 98 años, se hizo un asado al asador para un montón de personas, estaba riquísimo y nosotros no lo podíamos creer", atestiguó uno de los más queridos amigos.

En el momento de soplar las velitas, un recuerdo de su esposa irrumpe en su cabeza: "Mi señora se llamaba Renata. Con ella fuimos novios y con ella me casé. La extraño mucho. Era italiana y fue el amor de mi vida".