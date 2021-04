"Un pedacito de Mateo va a vivir en mi sobrino", fue el mensaje que recibió la familia del pequeño que perdió la vida, en manos de un asesino al volante, en la localidad bonaerense de Morón. La expresión hace referencia al acto humano y ejemplar de los padres de la víctima de donar los órganos de su niño, uno de los cuales fue trasplantado y le salvó la vida a otro niño. Una muestra de amor en medio del dolor.

El 31 de marzo Mateo Sosa, de 9 años, intentaba cruzar la avenida Eva Perón, en Morón, de la mano de su abuela, Marcia. En el instante que descienden a la cinta asfáltica, un Volkswagen Bora arrolló al niño y continuó su marcha. El domingo 4 de abril, producto de las graves lesiones sufridas, el menor murió. Luego de recibir tan indeseada confirmación, a María le consultaron si quería donar los órganos de su hijo. Una delicada decisión que, con contención familiar y profesional, llevó adelante la mujer, y durante la tarde tuvo lugar el procedimiento correspondiente.

Ello fue el comienzo de una historia conmovedora, que alcanzó su momento cumbre cuando Jorge, tío de Mateo, recibió un mensaje de una desconocida, en su cuenta de Facebook. "No me conoces, pero te quiero decir que un pedacito de Mateo va a vivir en mi sobrino", le revelaba la mujer al ser querido del pequeño mencionado. Fue así que tomó cuenta que un niño, de 4 años, recibió el riñón de su sobrino. Al respecto, el hombre consideró, ante Crónica, que "es algo inexplicable, no hay un respuesta para darle a María a los papás de Mateo respecto a lo que sucedió, y llega este momento tan emocionante, y uno se pregunta si Mateo se fue para salvar vidas, y es un consuelo".

Justamente para que ese alivio, esa caricia al alma, sea total, la familia de Mateo aguarda que el juez Gustavo Robles, titular del Juzgado de Garantías Nº 3, de Morón, que interviene en la causa, ratifique la detención de Nahuel Silva Correa, conductor del Volkswagen Bora. Mientras la Justicia no refleja certezas, lo que sí queda claro es que "Mateo está en todas partes", como manifestó su tío Jorge.

Silva Correa está preso desde el lunes pasado, acusado de homicidio culposo. La Ley de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires obliga al magistrado a dialogar con las personas implicadas en un proceso y a darle explicaciones sobre las decisiones que toma en el expediente. Está claro que el delito tipificado es excarcelable, pero habrá que conocer qué decisión toma para conceder o no la libertad al sujeto que se llevó la vida de Mateo. Los videos del hecho y el desenlace demuestran con claridad que Silva Correa mostró un total desprecio por la vida y que su irresponsabilidad al volante causó el crimen vial.