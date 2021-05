Mónica González, esposa de José María Listorti, no dio tregua y arremetió públicamente contra la actriz Julieta Díaz, quien días atrás catalogó de machista el polémico video que el comediante y la bailarina publicaron en sus redes sociales para entretener a sus fans.

Para quienes no estén en tema: a fines de abril, el matrimonio compartió el famoso video titulado “Qué suerte que tengo licuadora”. En las imágenes, el humorista se prepara un licuado de naranja, cuando de pronto, su esposa se aproxima para comentarle una inquietud acerca del grupo de WhatsApp de los padres del colegio, y éste prende el electrodoméstico para que el ruido tape la voz de su pareja, que sigue hablando.

Luego de subir el video, a Listorti y González les cayó un tsunami de críticas y repudios mediáticos por parte de usuarias mujeres que consideraron que se trataba de un sketch arcaico, incluyendo el cuestionamiento de la protagonista de “Corazón de León”, quien expresó:

“Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”, manifestó la artista, en claro gesto de solidaridad con su colega.

Contrario a lo que se esperaba, la esposa del comediante enseñó los dientes y defendió su performance virtual: “¿Acaso tu personaje en la película ‘El fútbol o yo’, con Adrián Suar, no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol”, comparó la bailarina.

“Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, aseveró González.

Asimismo, la bailarina relató al programa radial "Por si las moscas" de Radio La Ciudad que el análisis de la intérprete le había parecido "muy rebuscado" y que le había provocado un enorme disgusto que tildaran a su marido "de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras".

"Me dio tristeza porque me dijeron acá tenés una oreja, como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron”.