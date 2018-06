Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando quien fuese asesinado por Nahir Galaza en diciembre pasado, será padre nuevamente. Por eso, confesó que planea llamarlo igual que el fallecido: "Si es varón, se va a llamar igual".

El progenitor reveló que desde el deceso de Fernando, recibió distintas señales de su hijo. La más fuerte es que la fecha aproximada de parto es el 3 de enero, el día que Fernando cumpliría los años. "Me quedé paralizado", aseguró.

Pastorizzo, además, confesó que quiso quitarse la vida. "Me iba a tirar de un puente. Caminé decidido, me iba a tirar como sea. Pero no sé cómo aparecí en la misma cuadra donde ella mató a ´Nando´. Vi un charco en el que todavía quedaban manchas de sangre. Me tiré de rodillas, metí las manos en la sangre y en el barro y sentí algo que no puedo describir bien. Fue como si me hubieran inyectado una dosis de fe. Algo épico. Una creencia luminosa. Fui otro. Y me olvidé del puente. Creo mucho en lo místico, en las señales. Y ahora estoy lleno de fuerza y de optimismo", confesó en una en una entrevista a Infobae.