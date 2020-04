El Gobierno porteño anunciará este lunes que el permiso que debían pedir los adultos mayores de 70 años para poder circular en la calle será finalmente "una sugerencia" para minimizar en lo posible que esa franja de la población salga de su casa frente a la pandemia del coronavirus, según informó la agencia de noticias Télam.



Los alcances de la medida serán comunicados en una rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, a las 8, anticiparon este domingo fuentes oficiales.



La disposición entrará en vigencia este lunes, pero no será un permiso obligatorio, tal como fue presentado la semana pasada, sino que pasará a tener solo un rango de "sugerencia", tras la controversia que se generó desde el anuncio.En rigor, la iniciativa apunta a minimizar las salidas a la calle de los adultos mayores de 70 años que viven en la Capital Federal, estimados en 490.000, dado que conforman un grupo de riesgo frente al Covid-19.



Al respecto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una carta en las redes sociales referida la medida, que generó adhesiones así como rechazos.



"Les escribo esta carta a partir de los comentarios que surgieron desde que el viernes 17 de abril anunciamos nuestra intención de reforzar el cuidado a las personas mayores de 70 años. Yo siempre los escucho y esta no es la excepción", sostiene el jefe de Gobierno porteño.





Carta para los vecinos y las vecinas de la Ciudad: https://t.co/e0jM8klo7u — Horacio Rodríguez Larreta ✋�������� (@horaciorlarreta) April 19, 2020







Rodríguez Larreta agregó que entiende la "frustración e incluso hasta el enojo" que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad, pero su intención "no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie".



"Sin embargo, añadió, no puedo negar la realidad: toda la evidencia del mundo muestra que los mayores de 70 son, por lejos, quienes más riesgo de vida tienen. En Europa, 8 de cada 10 fallecidos por el virus son adultos mayores. Y en la Argentina, el promedio de edad de los fallecidos es de 71 años".



"Ahora, lo más importante es disminuir al mínimo posible las salidas a la calle. Y ese el espíritu de la decisión que comunicamos el viernes, porque todos vemos que hoy hay mayor circulación de gente en la calle. Y eso significa mayor riesgo de contagio", continúa el jefe de gobierno porteño.

"Puedo entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra 'permiso'. Pero nuestra intención siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse. No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía", agrega.



"Posiblemente esta sea una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, porque sabía que iba a doler. Incluso algunos me hablaron del costo político que podía tener la medida. Quiero ser claro: en esto no hay especulaciones políticas. Y menos, cuando está en juego la vida de la gente", dice otro párrafo de la carta abierta.



"Sé que quedarse en casa es difícil. Pero estamos acá para ayudarlos y asistirlos. Les pido a todos que nos acompañemos. Que la historia no sea cómo nos afectó el coronavirus, sino cómo salimos adelante todos juntos", concluye el funcionario porteño.



La carta del alcalde porteño fue publicada en sus redes sociales en el marco de los cuestionamientos que surgieron a la medida, entre ellos, el del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, que la calificó de "anacrónica" y "absurda" al considerar que la franja de la población que supera los 70 años no tiene una "minusvalía".



El filósofo y profesor José Emilio Burucúa, de 73 años, consideró una "arbitrariedad" y una "escandalosa discriminación" la decisión del Gobierno porteño.



Y este domingo se conoció una carta firmada por intelectuales que superan los 70 años de edad en la cual consideran que este grupo población se convierte "en objeto de discriminación y maltrato bajo la excusa de una pseudoprotección".



Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo esta noche al canal América que le consta que la intención del gobierno porteño con esta medida ha sido "proteger a sus habitantes".



"Rodríguez Larreta vino oportunamente con una preocupación casi obsesiva" sobre los adultos mayores de 70 años, dijo el ministro.



"Las víctimas fatales por coronavirus están en esa edad y me consta que la decisión del gobierno porteño tiene que ver exclusivamente con el cuidado" de los adultos mayores, agregó.





El presidente Fernández apoyó en declaraciones radiales la decisión del gobierno porteño, al señalar que "lo que están haciendo es porque conocen lo que pasa".

"No tomen esto como un agravio o un ataque a la libertad, sino como algo en lo cual el Estado los está apoyando", remarcó Fernández y reiteró el pedido a "los que tienen que quedarse haciendo cuarentena, háganlo", en referencia al aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo pasado.



El funcionario también llamó a "estar más atentos con controles médicos y cuidados en geriátricos", en el marco de la pandemia por coronavirus.



Desde mañana, los mayores de 70 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires tendrán que comunicarse al 147, donde un operador, en principio, buscará darle contención telefónica e intentar disuadirlo de salir a la calle; no obstante si aún así se mantiene el pedido del permiso, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite.



Según se informó, en la vía pública el control tecnológico lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido, y no habrá multas.



El objetivo es elevar las “barreras de salida” a la calle para la compra de alimentos y medicamentos y plantearles, en cambio, una asistencia de parte de una red de voluntarios que acompaña en este tipo de situación que demandan traslados a la vía pública de los adultos mayores.