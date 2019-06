El padre de una de las chicas golpeadas por un compañero en la Escuela Secundaria 8 de Carmen de Patagones aseguró que no enviará a su hija a la escuela hasta que las autoridades "no den seguridad" de que "no le pasará nada". "Resulta que el chico hace rato que tiene este tipo de reacciones y me dicen que le falta contención familiar en la casa. Ojalá lo ayuden porque no se puede tolerar esto", afirmó.

"Cuando los directivos me llamaron pensé que había sido porque mi nena había llegado tarde, que se había portado mal o algo así. Cuando ingresé al establecimiento mi hija estaba llorando y le pregunté qué le había pasado. Allí me comentó que le había pegado un compañero y tenía el ojo hinchado”, relató Juan. El hombre manifestó su malestar al ver a la nena "sola en el pasillo, llorando, sin contención de ningún docente o psicólogo y con el chico paseando por la escuela".

Al reclamar ante las autoridades, le plantearon al padre que la chica podía faltar "los días que sean necesarios para que se recupere". También le propusieron cambiarla de curso o turno, una medida que el hombre juzgó "sin sentido" porque fue "el compañero quien la agredió". "Quiero que al pibe lo cambien", reclamó en declaraciones a FM de la Costa.

Juan detalló que hizo revisar a su hija por un médico y radicó denuncias en el Consejo Escolar local y la Policía, junto con la mamá de la otra estudiante, por lo que esperan novedades para este lunes. “No voy a enviar a mi hija a clases hasta tanto no me den seguridad que no le pasará nada. Veremos que podemos hacer por el pibe, no es posible esto. A mi nena le hizo sacarse los anteojos para pegarle. Nadie puede justificarlo aunque sea menor de edad", agregó.

Según pudo averiguar sobre el compañero, no tendría "contención de la familia en la casa" y por ese motivo, "tiene conductas de este estilo". Sin embargo, las autoridades le informaron que "nunca había tenido una reacción así en la escuela". Y finalizó: "No podemos esperar mucho de él. Ojalá lo ayuden porque no se puede tolerar esto”.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en la Escuela Secundaria 8 de Carmen de Patagones, donde un alumno de 13 años golpeó a dos compañeritas en el rostro luego de una discusión. En un arranque de furia, el chico voló lo que las chicas tenían en la mesa de un manotazo y cometió la agresión, que fue filmada por el resto de los estudiantes y viralizada en redes sociales.