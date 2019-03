Una de las madres que denuncia al profesor de educación física del colegio católico de la localidad bonarense de Rafael Calzada por abuso sexual brindó su testimonio a Crónica HD y dio detalles escalofriantes de las conversaciones que tuvo con su hijita.

"Mi hija me contó que ella y sus compañeritos tenían un secreto con su profesor. Un secreto que no le podían contar a sus mamás. Si ellos nos revelaban de qué se trataba, el docente les iba a dar una sorpresa", manifestó la mujer que se negó a dar su identidad.

Continuó: "También me contó que jugaron al "juego del lobo". Si perdías, el lobo, que era el profesor, te comía el cuello y la mejilla". Ante semejante relato, la mujer se dirigió inmediatamente a hacer la denuncia ante la comisaría. Al hablar con otros padres, se dio cuenta que el relato de su hija coincidía con el de otros alumnos.

"Mi nena me contó que el profesor las llevaba a un cuartito y la encerraba junto a uno o dos alumnos. Varios menores hablan del "juego de la magia". Mi hija, me dijo que ella no lo jugaba. Todos los nenes cuentan lo mismo, en mayor o en menor grado", agregó.

Al concluir, pidió justicia y expresó: "hay varias denuncias, no una sola. Queremos que lo detengan. Tenemos un dolor muy grande pero vamos a seguir de pie por nuestros hijos y por todos los chicos que fueron víctimas de esta bestia que trabaja en varios colegios". Este miércoles a las 15:30 padres de los menores y allegados realizaran una reunión y una protesta frente a la escuela de Rafael Calzada.





Las denuncias fueron realizadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Burzaco, que dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que abrió una nueva instancia para que otros padres sumen nuevos testimonios sobre posibles abusos.El Instituto Regina Apostolorum tomó conocimiento del caso el viernes último luego de que una madre expuso el relato de su hijo y a partir de allí, otros padres comenzaron a denunciar situaciones similares que habían vivido sus hijos con el mismo profesor.