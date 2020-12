Por Mariano Cerrato

Dicen que no hay edad para tener proyectos y hacer algo nuevo. Que mantenerse en actividad y planificar es la mejor manera de sostenerse con ganas de vivir e ir por más, una premisa que Aldo Zanin, Nora Mac Cready y Martha Leyes tomaron como modo de impulsarse a través de un camino absolutamente nuevo y desconocido, como el que fue para ellos comenzar a tomar cursos y aprender en una universidad.

Los tres forman parte del programa Universidad para la Tercera Edad (UniTe) que se desarrolla en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), espacio para personas con más de 60 años en el que tras encontrarse en un determinado momento frente a la pregunta de cómo continuar con sus vidas tras jubilarse comenzaron a adquirir nuevos conocimientos y al mismo tiempo compartir momentos.

Los alumnos, cuando se podían reunir.

"Nos acompañamos y hacemos asados, también nos hemos ido de vacaciones con compañeros. Ahora con la pandemia se complica poder vernos, pero siempre que alguien cumple años hacemos reuniones por zoom para acompañarlo y nos damos apoyo, más a los que están solos", explica en diálogo con "Crónica" Martha Leyes, de 63 años, quien sintetiza de esa manera el espíritu que mantienen como grupo.

Estar abierto a lo nuevo

En diálogo con "Crónica", Aldo Zanin contó como comenzó a cursar en la UNLZ hace 20 años, cuando a sus 65 años se acababa de jubilar en el 2000 de su trabajo en una empresa de electricidad y buscaba algo para mantenerse activo, ya que su miedo pasaba por "no tener algo para hacer".

"Cuando era joven veía que la gente a los 60 años se consideraba obsoleta, me imaginaba que era pasar la vejez sentado en la mecedora, pero hoy que no tiene porqué ser así y no es así para mí, tengo una vida plena", relató Aldo.

La vida de este hombre incluye más de "50 años de trabajo" desde su adolescencia en las pequeñas localidades de Ingeniero Balbín y San Gregorio, en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe respectivamente, hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires por trabajo.

Hasta se fueron de vacaciones.

Sin embargo, a sus 85 años Aldo lejos de dejar hacer actividades, vive a pleno su vida, toma clases de Tai Chi y los cursos de UniTe por zoom, como el de "inteligencia emocional" y "fotografía", aunque extraña poder ir a "bailar folklore" junto a su esposa, una de las grandes pasiones que comparten y que se vio interrumpida por la pandemia.

Aldo es presidente de la comisión de estudiantes y cuenta como a lo largo de los últimos 20 años pasaron por momentos difíciles, como la crisis del 2001, en la que para que los profesores de los cursos continuaran yendo le pagaban "los viáticos para que siguieran viniendo", pero enfatiza que la esencia del aprendizaje a mucho más allá de eso y tiene que ver con "la unión entre compañeros".

Compañeros inseparables

Nora Mac Cready, de 73 años, cuenta a este diario que "extraña su rutina" habitual que llevaba adelante casi todos los días en la universidad y fuera de su casa, en donde solía estar "de 9 de la mañana a 6 de la tarde" en el lugar, donde aprendía nuevos conocimientos, pero al mismo tiempo compartía horas enteras con sus compañeros y compañeras. "Cursaba de mañana y me quedaba a almorzar en el buffet con mis compañeros para después tomar otro curso. Mantengo la cabeza ocupada y tengo muchas amigas que hice ahí.

Nos hemos ido de viaje con ellas a Rosario, a San Miguel del Monte, somos muy unidas", contó Nora, quien comenzó hace tres años a realizar los cursos. Para ella, poder tener este grupo social asegura le sirvió para "compartir y estar acompañada" en esta etapa de su vida, en la cual" a veces los hijos y los nietos no tienen tanto tiempo por las ocupaciones" por lo que puede encontrar "gente de mi edad con quienes compartir momentos".

Tomar el té era un ritual cada fin de semana.

En el caso de Martha Leyes, ella comenzó tres años atrás a cursar con 60 recién cumplidos en un momento difícil de su vida, con una jubilación y una separación de por medio, por lo que resalta que el hecho de poder estudiar le cambió la vida.

"Necesitaba mantener la cabeza ocupada y encontré lo que necesitaba. Aprendí idiomas, incorporé el italiano y ahora estoy aprendiendo también inglés. La facultad me cambió la vida y tenemos un grupo de 45 personas con los que hacemos de todo", valora Martha.

Unidos para enfrentar la pandemia

Tanto Aldo, como Martha y Nora destacan que durante estos meses su "aprendizaje sobre informática" les permitió poder manejarse a través de "zoom y classroom" para no solo continuar con sus cursos, sino además para poder comunicarse entre ellos y con el grupo por videollamada, en una época en la cual muchos de ellos por ser pacientes de riesgo no pueden salir a la calle. "Hay gente de 90 años en nuestro curso y muchas historias.

Tenemos una compañera que se mudó a un departamento sola y estuvo durante estos meses muy encerrada. Cuando fue su cumpleaños fuimos a su vereda y la saludamos desde afuera", cuenta Martha. Para ellos, cursar tiene que ver explica Martha con el "sentirse útil", pero también "con l compañerismo y la amistad", algo que los ayuda a mantenerse a pesar del paso del tiempo, con más ganas de vivir que nunca.