Un fuerte temporal de lluvia y vientos provocó este sábado el anegamiento de varias calles en la ciudad y el Gran Buenos Aires y el cierre al tránsito de puentes y autopistas, mientras unos 120.000 hogares sufrieron cortes de electricidad, de acuerdo al reporte de organismos oficiales.

Por la importante cantidad de agua que cayó en casi dos horas, los equipos de emergencias cortaron el acceso al puente de Cramer y Elcano y al puente de Salguero y Figueroa Alcorta, en el norte de la Ciudad, ambos inundados.



La linea C de subte no funcionaba debido a anegamientos, en tanto el servicio de la H y el Premetro estuvieron suspendidos y después del mediodía fueron normalizados, informó Metrovías.



Según informó Metrovías, la línea C reanudó su servicio y realiza el recorrido completo entre cabeceras.



El ramal Temperley-Haedo de línea ferroviaria Roca y el Retiro-Mitre de la línea Mitre fueron interrumpidos por la cantidad de agua en las vías mientras el ramal Constitución-Bosques realizaba un servicio reducido, indicaron este mediodía fuentes de Trenes Argentinos Operaciones.



En tanto, La línea Sarmiento registraba demoras menores y los ramales Constitución-Ezeiza de la Roca, y José León Suarez y Tigre de la Mitre se habían normalizados esta tarde, tras permanecer interrumpidos durante la mañana.

La autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197, en la localidad de El Talar, sufrió importantes anegamientos pasadas las 11, en especial sobre la mano que va hacia Capital Federal, por lo que personal de Ausol asistía a los automovilistas que circulaban con precaución por el agua que hay sobre la calzada, que por tramos supera los 40 centímetros.Poco antes sucedió algo similar sobre la avenida General Paz, entre la avenida San Martín y Beiró, en ambas manos, aunque pasadas las 11.30 comenzó a bajar el agua y se liberó el tránsito.En el partido bonaerense de Avellaneda, la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) desde la bajada del puente Pueyrredón y hasta la avenida Galicia presentaba zonas anegadas y cortadas al tránsito.También sobre la avenida Los Quilmes, entre el acceso sudeste y Zapiola, en Bernal Oeste, el agua inundó varios tramos que tuvieron que ser cerrados para los automovilistas.En la ciudad de Buenos Aires se vio muy afectada la zona del barrio Mitre, en Saavedra; y Montes de Oca y Aristóbulo del Valle, en Barracas; y Ramón Falcón 2600, en Flores, por la explosión de una caja de luz y escape de gas.En ese marco, hubo unos 90.000 usuarios sin luz, de acuerdo a las empresas Edenor y Edesur, aunque a las 10 la cantidad ascendió a 120.000.Personas de Bomberos y de la Guardia de Seguridad recorrían durante la jornada distintos puntos de la Ciudad para asistir algunos eventos críticos, luego de que el Gobierno porteño dispusiera a las 5.49 el alerta amarillo.Según la subsecretaría, ingresaron al Centro Único de Coordinación y Control al menos unos 89 casos relacionados con la tormenta entre los que destacan: 39 llamados por inundaciones en vía pública, 15 en viviendas o edificios y 15 por sumideros anegados o rotos.

Con respecto a las operaciones aéreas, en Aeroparque se suspendió la carga de combustible entre las 8,35 y las 10,30 lo que provocó demoras en al menos diez vuelos y la cancelación de uno de la empresa Amaszonas a Montevideo, además de la reprogramación de otro de Aerolíneas Argentinas a Bariloche, informaron fuentes aeronáuticas.El temporal, también ocasionó demoras en las operaciones de los aeropuertos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Bariloche y Mar del Plata, entre otros.El subsecretario de Emergencia de la ciudad de Buenos Aires,, aseguró este sábado que hasta el mediodía no hubo que lamentar víctimas por el fuerte temporal de lluvia y explicó que más de 500 personas y 60 móviles recorrían las zonas más complicadas por los anegamientos."Hasta el momento no tenemos ninguna víctima por el temporal y desde temprano tenemos en marcha el plan de respuesta por las tormentas que involucra más de 500 personas y 60 móviles entre bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y personal de Espacio Público, además de voluntarios guardavidas para las zonas más complicadas", explicó el funcionario.Nicolás detalló que "en menos de 30 minutos cayeron más de 30 milímetros de agua" en la Ciudad y que persiste el alerta del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes, por lo que "pasadas las 9 comenzaron a producirse anegamientos de puentes bajo a nivel".

