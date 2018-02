Familiares, amigos, colegas y cientos de personas despidieron desde el jueves a la mañana en la Legislatura de la Ciudad a la diputada porteña y periodista Débora Pérez Volpin, quien murió el martes pasado mientras se le realizaba una endoscopía en el sanatorio porteño de La Trinidad.

Una vez finalizado el velatorio, a las 12 de este viernes, los restos de la legisladora fueron trasladados al cementerio de la Chacarita, al Panteón Centro Asturiano de la necrópolis, donde recibirá su último adiós.

Los restos de la periodista de 50 años llegaron al palacio legislativo a las 10.15 del jueves, junto a un círculo intimo de familiares, quienes ingresaron por la puerta trasera cerca del mediodía.

En el lugar se vieron coronas de flores de distintos sectores políticos, de sus compañeros de canal 13, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de distintos colegas.

"Estoy desolada, estoy triste, enojada. Tengo bronca, por momentos no puedo creer lo que pasó, no puedo creer que estoy acá en la Legislatura despidiendo a una compañera, todavía no tomamos dimensión, no caímos en lo que pasó”, dijo la periodista Florencia Etcheves.

Con los ojos llenos de lágrimas, Etcheves agregó: “Débora era divina, lo que se veía es la tele es lo que ella era, siempre se estaba riendo, siempre estaba haciendo chistes. Tenía un abrazo, una palabra de cariño, festejaba los logros de los demás y te abrazaba cuando tenías una mala. Débora siempre estaba plantada en un lugar de verdad para con el otro, por eso hay tanta gente que hoy viene a despedirla”.

"Por la intensidad de tu empatía, la certeza de tus pasiones y la exquisita sensatez de tu inteligencia, tus compañeros de Evolución llevaremos por siempre en nuestros corazones el privilegio de haberte conocido. Te despedimos con inmenso dolor y acompañamos a la familia en este triste momento", expresaron sus pares en un aviso fúnebre publicado en esta jornada.

Sobre la investigación judicial sobre la muerte de Pérez Volpin, Etcheves opinó que “la búsqueda de la verdad nunca ensucia nada, me alivia mucho que la familia haya judicializado el tema para saber qué paso con Débora. Como periodistas tenemos que estar cerca para exigir saber la verdad porque Débora hubiera hecho eso”.

El informe de la autopsia dio cuenta del hallazgo de "lastimaduras en el esófago y en el estómago", reveló uno de los peritos que representó a la familia, al tiempo que aseguró que Pérez Volpin "estaba en perfectas condiciones para afrontar el estudio". La causa judicial está caratulada como presunto “homicidio culposo”.