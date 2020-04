El uso obligatorio de tapabocas en los servicios de transporte de pasajeros en todo el país y en la provincia de Buenos Aires para espacios públicos, espacios privados de acceso público y autos particulares, comienza a regir mañana como un elemento más de prevención para contener el avance de la pandemia del nuevo coronavirus ( Orthocoronavirinae).



"Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020", indicó la resolución 95/2020 publicada el último sábado en el Boletín Oficial.



La medida tendrá vigencia mientras se mantengan las recomendaciones sobre la necesidad de practicar el distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, indicó el texto firmado por el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni.



La resolución aconsejó "al resto de las jurisdicciones a adherirse a la medida que estará vigente hasta que duren las políticas de prevención relacionadas al distanciamiento social".

.



Uso de barbijo obligatorio en territorio bonaerense

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof también dispuso el uso obligatorio de barbijos "para espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte público y autos particulares".



La subsecretaría de Transporte provincial precisó que "para circular en transporte público, ferroviario, taxis, remises y servicio de delivery, es obligatorio el uso de tapaboca y nariz" y advirtió que "taxistas y remiseros que circulen por territorio bonaerense deberán usar tapabocas y llevar solo un pasajero".



"En tanto en los vehículos particulares podrán viajar dos personas, sentadas separadas un metro entre sí" y “quienes circulen en motovehículo deben usar tapabocas y nariz, llevar el casco cerrado, viajar sin acompañantes y desinfectar el manillar de la moto", añadió la Subsecretaría.



Así lo prevé el decreto 255 del gobernador Axel Kicillof que regirá desde mañana y establece el uso obligatorio de elementos "de protección que cubran nariz y boca por parte de todas las personas que permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros o transporte privado cuando haya dos o más personas".



"Utilicemos dispositivos caseros y reservemos los barbijos para las y los trabajadores de la salud", se aconseja desde la cuenta oficial de Twitter del gobierno provincial.



La obligación rige, también, "en todos los espacios cerrados de acceso público (oficinas públicas, locales comerciales, etc.) dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires".



En su artículo 6, recomienda el uso de los elementos mencionados en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresamente previstos.



El decreto prohíbe, además, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, "la distribución a título oneroso o gratuito de las mascarillas médicas o quirúrgicas (barbijos) N 95, o de calidad y características similares o superiores, a cualquier persona que no acredite ser personal de salud, o a personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio o su producción y/o comercialización".