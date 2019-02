Ricardo es de Tucumán y logró después de tres años de trabajo, con los mínimos recursos, hacer funcionar un televisor de 32 pulgadas sin estar enchufado. En las redes sociales lo llaman "el televisor led fantasma" y aprovecha el wifi e internet para convertirlos en energía eléctrica.









El hombre solo llegó a hacer el segundo año del secundario pero desde chico trabaja haciendo reparaciones en electrónica y asegura que "los ingenieros dicen que esto no se puede hacer" y que no lo vio en ningún otro punto del país.



"No tiene batería, trabaja con reactancia electrónica, capacitores e inductancia. Aprovecha las redes de wifi e internet y las convierte en energía eléctrica. Es un tipo de energía reactiva, y que trabaja a 10 mil pulsos por segundos", comenta el ideólogo sobre cómo logró que funcionara inalámbricamente el aparato.



En el video además asegura que en otros países ya se está cargando celulares mediante redes de wifi. Tal es así que la semana pasada el equipo de investigadores del IMT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets, en Estados Unidos, creó un dispositivo para cargar el celular mediante la red de internet.



“Lo que presentamos es una nueva forma de alimentar los sistemas electrónicos del futuro usando la recolección de energía de las señales wifi”, explica Tomás Palacios (ingeniero del proyecto) en un artículo publicado en el blog del MIT.