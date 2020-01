La cotización del dólar contado con liquidación (CCL) superó este jueves a la del dólar con impuesto PAIS, tras estar varios puntos por debajo en las semanas previas, en una jornada en la que la demanda mostró baja intensidad y en la que el Banco Central no intervino en el segmento de futuros ni de contado.



De esta manera, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación -cuya negociación opera en coincidencia con el cierre de la bolsa- se vende a $83,18, con una suba de +1,9% respecto a la jornada previa, mientras que el dólar MEP cotiza a $81,69, con un avance de +1,7%.



Por su parte, el dólar con el recargo de 30% -contemplando el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90, sin cambios respecto a las jornadas previas.



Así las cosas, Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, dijo que la suba del dólar "contado con liqui" se produjo tras versiones que en los últimos días corrieron respecto a que el Banco Central estaba tratando de evitar que los exportadores "bajaran bonos" para evitar pasar por Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).





"No pudimos confirmarlo pero eso eran los rumores. Y eso quitó oferta del mercado de contado y generó que ante una demanda estable, subiera y fuerte el contado con liquidación, dos pesos, en las ultimas 48 horas", sostuvo el responsable de Research y Estrategia de Bull Market Broker.



En este escenario, Mazza señaló que resulta difícil "vislumbrar un techo en la cotización del dólar CCL por el momento".



"Estamos expectantes viendo si la Anses sale a marcar la cancha con sus posiciones en el BONAR 24, el más usado para llevar y traer dólares al exterior", agregó.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el dólar mayorista operó equilibrado entre la oferta y demanda, con un volumen moderado de 210 millones de dólares, lo que representó una caída de 19% respecto a los negocios de la víspera.



"Esto se debe a que siguen escasas las liquidaciones de exportaciones en general e inclusive de los cerealeros, que no están en su ciclo de comercialización y tampoco alentados por el tipo de cambio que obtienen, y del lado de las importaciones que también hay menos volumen, debido a las exigencias de las normas del ente regulador y por estar muchas empresas en receso por vacaciones", sostuvo Izzo.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que la pequeña recuperación del tipo de cambio mayorista "vino de la mano del empuje de algunas compras de bancos oficiales" para atender obligaciones propias.



"Los precios se movieron durante todo el desarrollo de la rueda dentro de un estrechísimo rango de fluctuación, con máximos en $ 60,10 y mínimos en $ 60,075 por unidad", finalizó Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado US$ 210.457 millones, con US$ 42,180 millones operados en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 129 millones (-16%) y donde volvieron a bajar todos los plazos a un promedio de 15 centavos.



El "call money" operó estable y quedó a 42%; mientras que en los swaps cambiarios se pactaron hoy 60 millones para hacerse de pesos o colocarlos haciendo cruces de valor hoy contra los normales para liquidar mañana y el lunes próximo.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$129 millones. En ese mercado el contrato de enero quedó en $ 60,60 y febrero en $ 62,56, con tasas de 39,49% y 40,72%, respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA efectuó la subasta de Letras de Liquidez a 7 y 14 días de plazo, en la que dejó sin cambios, en 50%, la tasa de política monetaria licitaciones.



El monto adjudicado a siete días fue de $ 211.870 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 50,0000%. En tanto,la cifra adjudicado a 14 días fue de $ 350.000 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 50,0000%, lo que representó un total de $561.870 millones.