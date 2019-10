El dólar subió un centavo y cerró este viernes a $60,31 promedio para la venta al público, pero en la semana avanzó 22 centavos, contenido por las intervenciones del Banco Central.



En tanto, en el sector mayorista la divisa avanzó siete centavos y finalizó a $58,05, mientras que en la semana la moneda norteamericana trepó 32 centavos.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 146 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 68,022% y en la semana retrocedió 695 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $212.416 millones sobre vencimientos por $224.716 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $12.300 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que el dólar terminó la semana "en el nivel más alto desde fines de agosto pasado acomodándose con relativa facilidad por encima de los $58 por unidad".



Y agregó que la constante actividad del BCRA durante toda la semana "justificó el ajuste experimentado por el dólar mayorista".



En la misma línea, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, indicó que en la rueda de esta jornada el dólar mayorista llegó a escalar casi 10 centavos pero "con el correr de las horas el BCRA con su acostumbrada intervención, vendió partidas y ofertaba un monto de entre 10 y 20 millones de la divisa norteamericana, para dar liquidez y evitar desbordes en la cotización".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 327 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 123 millones, 25% menos que el pasado jueves.



Los plazos más cortos concentraron más del 40 % de los negocios. Los meses de octubre y noviembre se operaron a $60,22 y $64,46, con una tasa del 68,22% y 80,61%.