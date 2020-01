El dólar para la venta al público cerró este viernes a $62,98 promedio, sin cambios respecto del pasado jueves, en tanto que en la semana tuvo un avance marginal de un centavo.



En el sector mayorista la moneda estadounidense ganó un centavo y finalizó a $60,09, mientras que en el balance semanal subió ocho centavos, en tanto que el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $81,90.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $83,49 (-0,6%), mientras que el dólar MEP cotiza a $81,96 (+0,5%).



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio, señaló que el dólar mayorista "estuvo más demandado y por seguridad el BCRA volvió a colocar una oferta de 50 millones de dólares a $ 60,14 que no se llegó a utilizar, estabilizándose el precio en casi el mismo que de apertura".



Para el operador "la idea del ente regulador es que levemente avance el valor del dólar, con un tipo de cambio 'crawling peg' (es decir, una devaluación progresiva y controlada de la moneda por el Banco Central) ya que se notan en los precios de las ofertas de 50 millones del BCRA que fueron subiendo y los cierres diarios desde el miércoles crecieron de a un centavo".



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la divisa norteamericana operó "muy lateralizada" durante casi todo el desarrollo de la jornada, en la que recalcó el bajo volumen de negocios.



En este sentido, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 229 millones, mientras que hubo US$ 2 millones registrados en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 254 millones, casi el doble del volumen operado el pasado jueves. Los plazos quedaron mixtos, con subas de hasta 5 centavos y bajas en los más cortos de 4 centavos.



Enero quedó operado en $ 60,56 y febrero a $ 62,57 con tasas de 40,70% y 41,83% respectivamente. El plazo más largo que se operó fue mayo con 23 millones de volumen, quedó operado a $ 69,65 y una tasa de 45,36%.