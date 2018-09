La bonificación que se otorgaba a usuarios residenciales de gas que lograban un ahorro en su consumo será eliminada , y se recortará el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social.



La decisión será efectiva desde el 1 de octubre y se determinó a partir de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada en el Boletín Oficial que lleva la firma del secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel.



Los usuarios que lograban consumir 20 % menos comparado con un mismo período del año anterior, obtenían una bonificación del 10 % en sus facturas, esto no se implementará más.



Ese esquema implicaría una erogación de 2.350.000.000 millones de pesos para el próximo ejercicio presupuestario 2019, informan desde el Gobierno, por lo que se deja sin efecto "frente a la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos previstos".



"El espíritu del esquema de bonificación por ahorro en consumo no fue proporcionar una forma de subsidio adicional a usuarios que por su situación socio-económica particular tuvieran dificultad en el pago del servicio público, sino reducir progresivamente los subsidios al sistema de gas natural, transmitiendo a la demanda una señal real de la escasez del recurso", destacaron.



En tanto los beneficiarios de la tarifa social, mantendrán el 100 % bonificado del gas hasta que lleguen a un máximo de consumo a partir del cual comenzarán a abonar el total del precio.



El texto oficial, añade: "En línea con el objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el consumo, se entiende necesario sostener el esquema de tarifa social al servicio de gas por redes, de modo tal que los beneficiarios de dicha tarifa accedan a un descuento en la liquidación final del servicio equivalente al 100% del precio del gas sobre un bloque de consumo máximo determinado".