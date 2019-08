El dólar cerró en $58,123 y bajó 2,66% (-$1,59) respecto del cierre de ayer, sin embargo en la semana la divisa estadounidense se apreció 24,86% desde los $46,547 del viernes pasado.



En el segmento mayorista el dólar finalizó la semana a $55, un 3,93% por debajo del cierre de ayer (-$2.25).



La cotización de los bancos que releva el Banco Central de la República Argentina varió hoy entre un máximo de $60 en los bancos Patagonia y HSBC, mientras que el más bajo lo ofertó el Banco Nación en $56,950.



"Una oferta más fluida empujó los precios hacia abajo por segunda jornada consecutiva, acomodándolos en el segundo nivel más bajo de la semana", señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Con un volumen de negocios que alcanzó los US$ 592,2 millones, el Tesoro solo pudo colocar US$ 12 millones de los US$ 60 que subasta diariamente.



"Baja intervención oficial por cuenta del Tesoro, con solo US$ 12 millones adjudicados, el monto más bajo desde que se inició el mecanismo de subastas de Hacienda", reparó Quintana.



En el MAE no se registraron operaciones de futuros mientras que en el Rofex, se operaron US$ 938 millones; 16% menos que el pasado jueves. Los plazos más cortos concentraron el 70% del total operado. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $57,15 y $63,2920. Los plazos mostraron bajas promedio del 4%.



"El mercado de cambios volvió a mostrar que la demanda de dólares y la oferta se han equilibrado, debido a que los bancos especialmente son los protagonistas del cambio de tendencia del valor de la divisa, por tener la obligación de bajar sus posiciones (tras la Comunicación A 6755) tanto de contado como de futuro y a la vez por negocios financieros", indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"Es decir que los bancos siguen colocando Leliq, hoy agregaron además de lo que vencía por un valor de $ 68.613 millones de pesos, debido a la continua da suba de tasas de dichas letras, que se encuentra al tipo máximo registrado de 74,972% de tasa nominal anual (TNA)", explicó Izzo.