En la víspera del Día del Padre, UNICEF puso en marcha una interesante campaña -a la que se han sumado futbolistas del seleccionado nacional-, abocada a fomentar un rol más activo de los papás en las primeras etapas de la crianza de sus hijos. Para ello, la iniciativa se enfoca en ampliar la licencia por paternidad, que en nuestro país se extiende a tan sólo dos días, la más breve en toda la región.

La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que se trata de un beneficio del que sólo gozan quienes trabajan en relación de dependencia, con lo cual los trabajadores informales quedan fuera del esquema. La cruzada lleva el nombre de "La primera infancia importa" y hace hincapié en la importancia del rol paterno en los cuidados y el desarrollo del niño durante sus primeros años de vida.

"La participación de los padres en los primeros días de los chicos es muy importante para su desarrollo. Lo que se busca es generar mayor equidad en el cuidado del niño para que no recaiga todo en las mujeres", explica, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef.

Para alcanzar el objetivo, la propuesta se centra en extender los dos días de licencia laboral por paternidad en nuestro país. No obstante, Waisgrais aclaró que "el 50 por ciento de los padres que trabajan no tiene ningún tipo de licencia porque sus trabajos no están registrados, o son informales".

Por esta razón, en la órbita del Congreso de la Nación actualmente existen unos cincuenta proyectos de ley, entre ellos uno llamado "Ley de Equidad de género" planificado por el Poder Ejecutivo y que podría someter a debate legislativo en el transcurso del año, con el objeto de ampliar las licencias a 15 días pero no sólo por nacimiento sino también por adopción, que hasta el momento no cuenta con beneficio alguno, como también sucede para parejas del mismo sexo. No obstante, no contempla a quienes se desempeñan en condiciones laborales irregulares.

Con espíritu mundialista

Aprovechando el inicio del Mundial de Fútbol, la campaña realizó una comparación de la cantidad de días de licencia por paternidad entre los los países con los que se enfrenta el Seleccionado Argentino en el Grupo D.

En Islandia y Croacia los padres cuentan con tres meses para ocuparse del cuidado de su hijo, en tanto que en Nigeria no existe esta posibilidad. En la región, el período de licencia en Argentina es el más bajo. Por lo tanto, se han sumado a la campaña de difusión y concientización, jugadores del combinado nacional como Javier Mascherano, Ángel Di María y Marcos Acuña.

UNICEF busca con ellos demostrar "que los padres puedan jugar, que deben compartir espacios de esparcimiento, es decir, demostrar que ellos pueden tener un rol activo y que la crianza del hijo es compartida", detalló Waisgrais. Porque, agregó el especialista, "cuando un papá interactúa con un chico hay un desarrollo cognitivo emocional afectivo más potente en los chicos, que favorece el desarrollo".

Estadísticas

-En Islandia y Croacia, un padre dispone de tres meses para dedicarse al cuidado de su hijo.

-En Nigeria no se implementa el beneficio.

-El período de dos días por paternidad en Argentina es el más bajo en la región, detrás de Bolivia con tres, y Brasil y Chile con cinco.

-Son 50 proyectos de ley los que han sido presentados en el Congreso. El más factible de someterse a debate contempla 15 días por nacimiento o adopción.

-A nivel Mundial, dos de cada tres padres no pueden ausentarse de sus trabajos con goce de sueldo por paternidad.

-El proyecto de Ley de Equidad de Género propone 15 días de licencia por nacimiento o adopción, sumado a 10 días por nacimiento o adopción múltiple y 2 días corridos con un máximo de 10 al año para trámites previos en caso de adopción.

-Reducción de jornada para madres y padres con hijos/as de hasta 4 años, con reducción proporcional de remuneración.