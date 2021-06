Muchos artistas consideran una gratificación los aplausos y el reconocimiento de las personas cuando crean una obra de arte. Sin embargo, una usuaria de TikTok le respondió de una forma desconcertante a otra persona que le había elogiado el un dibujo que publicó en esa red social.

Si bien lo primero que uno podría esperar cuando se elogia y felicita a otra, por su trabajo y talento, es un gesto complaciente, la respuesta de la artista no fue la prevista por nadie.

El usuario de TikTok @uzi_muwx.jnl le escribió en un comentario del dibujo que tenía un gran "talento" para hacer esas obras de arte: "Me apareció en un "Para Ti" (sección de TikTok) una chica que estaba haciendo un dibujo y yo le comenté que tenía un re talento, miren lo que me contestó, no comento nunca más nada", escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

El dibujo que le comentó a la artista.

"Gracias, pero discúlpame corazón. Decirle a una persona que es artista, que tiene 'talento' es una falta de respeto, ya que no nacemos con talento. Nos esforzamos hasta por años para hacer algo que nos gusta", contestó de forma lapidaria @chani_sole.

En lo comentarios en Twitter, donde el usuario compartió su experiencia al elogiar a una artista, muchas personas se dedicaron a criticar la contundente respuesta de la usuaria de TikTok.

Los comentarios y la respuesta de la mujer.

"Pero que se vaya a cag...", "re ortiva", "qué le pasaba", "re tocada", fueron algunos de los comentarios más suaves que se recolectaron de Twitter. En tanto, el hombre le contestó a sus seguidores que la próxima vez le iba a comentar que el dibujo le había salido "horrible".

Por otro lado, la contestación que el usuario de TikTok le hizo a la dibujante, que lo corrigió en su intento de elogio, fue: "Ah, ok. Perdón".

La publicación con la respuesta de la artista que el usuario publicó en su cuentade Twitter tuvo más de 140 mil "me gusta", más de 8 mil retuits y otros cientos de comentarios.

El precio del alquiler

Una situación igual de desconcertante, relacionada con una insólita respuesta, ocurrió hace unas semanas cuando una mujer le escribió a un arrendatario para averiguar el precio, la disponibilidad, los requisitos y ubicación de un departamento.

La joven de Misiones le envió un corto mensaje por WhatsApp a la mujer que alquilaba la propiedad. Pero en lugar de información, recibió un reto de la dueña, quien se quejó de la hora a la que se estableció el contacto (casi las diez de la noche) y le recomendó a la interesada presentarse antes de hablar sobre negocios. El intercambio se volvió viral cuando la joven lo publicó desde su cuenta de Twitter.

fua la re vivis señora del alquiler pic.twitter.com/wbKReDO1wB — Alanís (@rosarioalanis11) May 26, 2021

"¿Usted vio la hora que es?", preguntó indignada la inquilina, que demandó que hubiera preferido que la contacte en "horario de oficina", al día siguiente. El mensaje desató un debate entre los internautas que defendían a la joven y aquellos que apoyaban a la dueña. Un usuario comentó debajo de la publicación viral que, si bien reconoce que la reacción fue exagerada, hay algo de verdad en el pedido.

"Es cierto que la señora exagero una banda pero nunca está de más el "disculpa las molestias", "espero tu respuesta, gracias y demás", ironizó el usuario.