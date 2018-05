Fausto y Lautaro. Podrían volver a prisión. (Gentileza laizquierdadiario.com)

Según se supo, el Juzgado Federal de Bariloche emitió una orden de captura para Fausto Jones Huala, hermano del referente mapuche Facundo Jones Huala, y para Lautaro González. Sin embargo, abogados defensores de los activistas aseguraron que sus representados no pueden ser detenidos hasta que "se venzan los plazos" para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.



"La sentencia de Casación no está firme, mientras están vigentes los plazos de la vía recursiva y por eso no pueden ser detenidos", advirtió en declaraciones la abogada Sonia Ivanoff, que representa a estos dos militantes mapuches.



En ese sentido, la abogada adelantó que el lunes, la defensa que integra presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra la revocatoria de la excarcelación dictada por Casación.



Jones Huala y González habían sido detenidos el 25 de noviembre por orden del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva. Ese día, en medio de incidentes entre manifestantes y efectivos de Prefectura en cercanías de la localidad de Villa Mascardi murió de un disparo el joven mapuche Rafael Nahuel. Los dos jóvenes fueron liberados cuatro días después pero se les inició una causa por "resistencia a la autoridad" que aún está pendiente de resolución.



Días atrás, la Cámara de Casación Penal revocó la excarcelación de los imputados, pero sus abogados defensores pidieron la nulidad de ese fallo y recusaron a los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci que integran ese Tribunal.