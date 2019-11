Los hermanos Arnaldo y Santiago Seguí podrán contarles a sus nietos sobre el esfuerzo que hicieron para poder ser profesores. Nacidos en el paraje El Colorado de Entre Ríos, y con un padre peón de campo, fueron a cursar a caballo durante varios años para recibirse de docentes, objetivo que cumplieron en las últimas horas.

"Santiago era el abanderado del Instituto", señaló orgullosa Daniela Cabrera, ex profesora del menor de uno de los flamantes egresados, quienes viven en el paraje antes mencionado, cerca de Santa Elena, localidad a la cual llegaban llueva o truene montados al animal, para estudiar en el Instituto de Educación Superior.

"La han luchado mucho para llegar hasta acá. Los papás vendían leña y ellos siempre hacían changuitas en el campo para poder ayudar a sus padres y solventar sus estudios", reveló una tía de los jóvenes, quien destacó que: "Gracias a Dios y sus esfuerzos, esto es una realidad. Todavía estamos llorando de emoción".

Fabiana García, docente del Profesorado en Educación Física, compartió emocionantes palabras en sus redes sociales. "'¿Te acordás, Naldo -le dije- cuando en 2016 llovió un mes y te venías a caballo?'. Nunca me pudo responder porque se ahogó en lágrimas.Por esos días Santiago también concurrió y con un bronquitis terrible, pero no quería dejar de rendir", recordó. "Don Seguí hoy volvió a sacar su camisa. Como hombre de campo y de respeto, sabe que se usa para grandes festejos. Él no estudió, pero tiene dos hijos docentes a quienes alzó emotivamente. Estas historias ocurren en los pueblos, en la escuela pública y son las que valen", expresó.

Pero la rectora del IESSE, Marisa Gamarra, fue la primera en hacer público el logro de sus estudiantes. Se trata de "una historia escolar representativa de quienes, viviendo alejados en el campo, han tenido la oportunidad, la tenacidad y la constancia de estudiar hasta asistiendo a la escuela a caballo", subrayó a tavés de su cuenta de Facebook, cuando se recibió el primero de los hermanos, Arnaldo.

"Hoy fue el turno de Santiago, el otro Seguí. Mamá, Papá y Arnaldo lo esperaban abrazados a que terminara de rendir su última materia del Profesorado de Educación Secundaria en Biología. En el abrazo con su madre, le murmuró al oído: 'Todo el esfuerzo te lo debo a vos, mamá'. En el abrazo con su padre no hubo palabras....solo lágrimas. Y su maestra de la escuela primaria, ya jubilada, también lo estaba esperando para hacerle saber lo orgullosa que se sentía de él, de ellos", escribió.

El IESSE "nació como una propuesta del Senado Juvenil del Colegio Belgrano, que revelaba una necesidad imperiosa para nuestro pueblo y para nuestros jóvenes: el acceso igualitario a la educación superior pública", valoró Gamarra. "Hoy el IESSE tiene sentido, más sentidos de los que podemos expresar en papeles", cerró.