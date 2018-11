El primer aniversario de la última partida del submarino ARA San Juan del puerto de Ushuaia fue recordado este jueves por familiares de los 44 tripulantes, en un acto que encabezó la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, durante el cual exigieron que continúe la búsqueda de la nave y además criticaron la actuación del gobierno y de la Armada.



La ceremonia se realizó frente al muelle militar Augusto Lasserre, donde estuvo fondeado el submarino entre el 4 y el 8 de noviembre de 2017, del cual se perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en aguas del Atlántico Sur.

Junto a sus familiares, recordamos a los 44 tripulantes del ARA San Juan y les decimos "Gracias por servir a la Patria". pic.twitter.com/uQBaYB9MsR — Gobierno de Tierra del Fuego AIAS (@GobiernoTDF) 8 de noviembre de 2018



"Desde hace un año vivimos en medio de la angustia, la incertidumbre, el dolor y un llanto interminable. Y aunque no tengamos noticias sobre nuestros familiares, no vamos a bajar los brazos. Nosotros no queríamos héroes, sino a nuestros parientes vivos", afirmó Isabel Vilca, hermana del tripulante Daniel Polo.



Por su parte Elena Alfaro, hermana del tripulante Cristian Ibañez, sostuvo que la esperanza de encontrar a los submarinistas "no morirá".

La UNTDF participó del acto homenaje a los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Al cumplirse el primer año de la desaparición de los tripulantes que zarparon de Ushuaia, antes de esfumarse en las profundidades del Mar Argentino.



Más info https://t.co/C7YndKbVji pic.twitter.com/aQOkCJMFoJ — UNTDF (@UNTDF) 8 de noviembre de 2018



A su vez Lucía, hermana del teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui, afirmó que la tripulación del San Juan era de las mejores de la Armada y opinó que el arma y el gobierno "le dieron la espalda".



En tanto, Marcela Moyano, esposa del tripulante Hernán Ramón Rodríguez, resumió el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan en tres palabras: "Lucha, abandono y esperanza".



Durante el acto se descubrió una placa, se exhibió un video con los nombres y fotos de cada marino y se vivieron momentos de gran emotividad, cuando se recordaron situaciones personales antes de la partida del submarino de Ushuaia.



"Disfruta el viaje, cuídate y te espero. Si mamucha, falta poco para llegar", contó la madre de uno de los marinos a propósito del último intercambio de mensajes telefónicos que tuvo con su hijo antes de zarpar de la capital fueguina.



"Antes de salir de Ushuaia hablamos por última vez. Y un rato después me mandó unas fotos", relató Andrea Merelles, esposa del tripulante Ricardo Alfaro Rodríguez.



En tanto, la gobernadora Bertone recordó que los 44 tripulantes del submarino tenían "una profunda vocación de servicio y por eso dedicaron su vida a servir a la patria. Vivimos un año de dolor y de angustia, de vacío para todos los argentinos y en especial para los familiares. No alcanza con las palabras para superar este momento".



La ceremonia contó con la presencia de otras autoridades provinciales y nacionales, como el senador José Ojeda, presidente la Comisión investigadora bicameral de desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del ARA San Juan. También estuvo el Jefe del Área Naval Austral y de la Base Naval Ushuaia, contraalmirante Marcos Henson.