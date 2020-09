El Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, visitó un bar en el barrio porteño de Recoleta para supervisar la implementación del nuevo protocolo, en el marco de la apertura progresiva de los comercios en la Ciudad. Estuvo acompañado por el Subsecretario de Bienestar Ciudadano, Héctor Gatto.

A partir de esta semana, los restaurantes y bares podrán poner mesas en veredas, espacios comunes y patios para que la gente pueda sentarse y consumir.

“Estamos contentos porque además de que se recuperan empleos y vuelve la actividad, es una buena oportunidad para reencontrarnos con seres queridos, estar un tiempo al aire libre donde hay menor peligro de contagio, siempre cumpliendo con todas las medidas de prevención. Nuestro propósito es poder abrir nuevas actividades, siempre que la situación sanitaria lo permita”, dijo Felipe Miguel.

Los locales gastronómicos porteños ya funcionan con mesas al aire libre.

.

Muchos locales gastronómicos ya tienen permiso para ofrecer sus servicios en las veredas, con lo cual la mayoría no necesitará trámites adicionales. Quienes aún no cuenten con el permiso, podrán tramitarlo rápidamente a través de la web de la Ciudad. Es importante contar con Clave Ciudad de AGIP y presentar una nota de solicitud de permiso para área gastronómica acompañada por la documentación correspondiente y fotos del local y la vereda. Debido a las características físicas de cada local, cada situación es particular.

“Tanto los dueños de los establecimientos gastronómicos como los vecinos necesitaban esta reapertura. Sólo estarán habilitadas las mesas al aire libre y el protocolo debe cumplirse”, aseguró el Subsecretario de Bienestar Ciudadano, Héctor Gatto.

En el marco del apoyo que está brindando el Gobierno de la Ciudad a locales gastronómicos, la semana pasada se aprobó en la Legislatura una ley que exime a todos los locales del pago de Ingresos Brutos durante 6 meses.

El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, supervisó que se cumpla el protocolo en los locales gastronómicos.

.

Unos 231 locales gastronómicos iniciaron en las últimas 48 horas el trámite para habilitar mesas y sillas en veredas, patios y terrazas, en el marco del plan gradual de aperturas presentado hace 45 días por el Gobierno de la Ciudad, según datos de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal porteña.

Los pedidos ingresados corresponden a comercios ubicados en los barrios de Recoleta, Retiro, Palermo, Belgrano, Nuñez, Saavedra, Puerto Madero, Retiro, San Telmo, La Boca, Pompeya, Almagro y Caballito, Balvanera, San Nicolas, San Cristóbal, Monserrat, Liniers, Villa Ortuzar, Flores y Floresta, Chacarita, Villa Pueyrredón, Colegiales, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Crespo, Villa Devoto, Monte Castro, Villa Real, Villa General Mitre, Barracas, Parque Patricios y Constitución. Esos comercios se suman a los 1.800 que ya estaban autorizados a funcionar.

Así el jefe de Gobierno porteño controló que se cumpla el protocolo en locales gastronómicos:

Algunas especificaciones del protocolo:

● No podrá haber servicio alguno en los salones internos.

● Cada mesa podrá ser ocupada por hasta 4 personas.

● Inhabilitación de áreas de juegos.

● Distancia entre personas de -al menos- 1,5 metro.

● Uso de tapabocas permanente tanto para el personal como para las personas ajenas al establecimiento.

● En caso de que los establecimientos no cuenten con un acceso directo desde el exterior al patio o terraza, se deberá demarcar un pasillo (libre de objetos) que contemple ambos sentidos de circulación. Se debe evitar la permanencia de personas en la vía de circulación.

● Cada mesa debe tener un radio propio libre de 1,7 metro cuadrado respecto de otras. La circunferencia que delimite cada mesa debe separarse por 1,5 metro respecto de otra, medido desde sus límites.

● Se debe colocar un punto de higienización con alcohol en gel o sanitizante en cada uno de los espacios.

● Las mesas deberán desinfectarse luego de que se retire cada comensal y previo a que se siente uno nuevo.

● Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos.

● Se recomienda usar mamparas o pantallas en las cajas que aseguren la protección de vendedor/cliente.

● Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de desinfección húmeda.

● Los trabajadores no pueden usar el transporte público.

●Medidas de limpieza, desinfección general y prevención en instalaciones, cocinas, salones y sanitarios, y tratamiento de residuos y recepción de mercaderías, según protocolo.