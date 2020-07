Como en las casas es necesario abrir las ventanas pese al frío para ventilar los ambientes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará este lunes un período de flexibilización de la cuarentena con el regreso de los comercios y la actividad física, entre otros puntos.

La nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) llega luego de la dura cuarentena estricta que se impuso desde el primer día del mes, con cierre casi total y fuertes controles sobre el transporte público. Esas limitaciones se mantendrán en este nuevo período que irá hasta el 2 de agosto, según el decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial, siempre y cuando no haya un criterio epidemiológico que obligue a realizar un nuevo repliegue.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró que pediría volver a una cuarentena estricta si la ocupación de camas llega al 75%. Este domingo la cifra llegó al 64%. Pese a que la cantidad de casos no bajó como estaba previsto, las autoridades consideraron que era momento de retomar la actividad comercial y, en la ciudad, la posibilidad de tener salidas recreativas.

Así se anunció el pasado viernes en una conferencia de prensa entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el mandatario bonaerense Axel Kicillof. La apertura coincide con a celebración del Día del Amigo, por lo que numerosos municipios anunciaron distintos operativos para evitar reuniones sociales, que siguen estando prohibidas.

Las autoridades sanitarias marcaron que para esta nueva etapa consideraron la salud como una cuestión integral, y que luego de cuatro meses de aislamiento era necesario volver a permitir algunas actividades. Desde este lunes, en la ciudad de Buenos Aires comienza la apertura gradual de comercios barriales, la vuelta de la práctica deportiva al aire libre, la ampliación a toda la semana de los paseos con los niños con el permiso de ingresar a las plazas, y la posibilidad del rezo individual en los templos.

También se podrá salir a correr, caminar, andar en bicicleta y patines entre las 18 y las 10, de acuerdo con la finalización del DNI, con distanciamiento de dos metros, uso del tapabocas y no más de dos personas juntas. Se reanudará además la actividad para los escribanos y el streaming de música para difusión de actividades culturales y desde este martes comenzará a regir el nuevo esquema de salidas recreativas para niños y niñas, que hasta este lunes es sólo para los fines de semana, y se extenderá también a los martes y jueves, en el horario de 10 a 18, sin la restricción por día según el DNI.

En Capital Federal y los 40 municipios del AMBA regirá la fase 3, en la que se exceptúan las industrias con protocolos establecidos, con control de temperatura en el ingreso de los trabajadores, con transporte proporcionado por la empresa y con funcionamiento con personal local.

Las actividades comerciales y de servicios, sólo minoristas, no mayoristas, serán en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados. Deberán funcionar con personal local y en el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán atender únicamente con modalidad "take away" o de atención en la vereda y los clientes no podrán probarse los artículos.